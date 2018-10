Saiba o que muda com o desligamento do sinal analógico de TV

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não deixe que um impulso destrua a estabilidade sentimental que você está desfrutando nesses momentos com a pessoa amada, em que seu horizonte afetivo está se expandindo e você está amadurecendo emocionalmente. Dinheiro & Trabalho: Tente ir a um restaurante ou um pub para trocar ideias com seus colegas mais próximos sobre o andamento dos trabalhos na empresa. Às vezes, o ambiente não permite que algumas pessoas fiquem mais soltas para relatar seus problemas. É o momento de reavaliar tudo para não perder o rumo do crescimento. Saúde & Bem-estar: Se você se sentir inspirado a comprar um equipamento esportivo, faça-o, mas não o deixe parado depois de uma semana porque ele se tornaria lixo inútil. Você não alcançará o físico desejado apenas lendo ou fazendo planos, mas sim, se exercitando. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Coragem, Escorpião. O que o preocupa é resolvido satisfatoriamente se você pegar o telefone e fizer a ligação que irá consertar tudo, ou melhor, se for pessoalmente e esclarecer a situação, fica melhor ainda. É o que ela espera de você. Dinheiro & Trabalho: Hoje haverá a oportunidade de passar por um trabalho difícil e obter

reconhecimento e dinheiro, ou talvez ambos ao mesmo tempo. Mostre seu conhecimento e capacidade. Se a sua atividade está ligada a compras, arte ou estética em geral, este é um dia de sorte e muito produtivo. Saúde & Bem-estar: Coloque sua atenção em seus assuntos apenas e depois se sobrar tempo nos dos outros. Sua saúde requer mais cuidado e responsabilidade. Se você estiver tomando medicamentos delicados, escreva-os em um pedaço de papel para não misturar as doses. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Embora existam membros da família que não são do seu agrado, evite discussões. Mostre-se simpático e grato a toda a família, evitando as brigas que podem prejudicar também o seu relacionamento amoroso. Dinheiro & Trabalho: Cuidado com inimigos ocultos e pessoas com pele de cordeiro. Você deve colocar as coisas em seu devido lugar em seu trabalho porque você está se aproximando de pessoas muito impulsivas e você pode perder a paciência. É melhor agir com prudência para conseguir mais deles e com mais produtividade. Saúde & Bem-estar: Se você tem uma cirurgia plástica ou lipoaspiração em mente, as chances de sucesso são muito altas neste ciclo. à sua frente há um bom momento astral para enfrentar decisões de saúde delicadas relacionadas a intervenções cirúrgicas. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Apesar de tudo, você sentirá um grande alívio depois de uma conversa com seu parceiro na qual vocês exporão ressentimentos ocultos que devem ser resolvidos para curar velhas feridas. Uma atitude madura que os fortalece. Dinheiro & Trabalho: Sua atenção está concentrada em detalhes e isso é muito importante. Agora, você leva mais a sério certos aspectos de sua personalidade que são significativos em seu trabalho, como sua imagem pública e a maneira como você se veste. Para crescer a imagem, o jeito e a maneira de falar e se relacionar conta muito. Saúde & Bem-estar: Combine suas atividades diárias com exercícios, nutrição adequada e seu descanso mental. Se você se preocupa de maneira exagerada sobre tudo o que é difícil de resolver neste momento, você coloca sua saúde e estabilidade emocional em risco. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Há boas notícias acontecendo no ambiente sentimental. Se você pensou em começar um romance ou não tem um parceiro, o sentimento de atração que sente por uma pessoa que conheceu recentemente é mútuo. Tome a iniciativa. Dinheiro & Trabalho: Enquanto houver planetas retrógrados, você deve agir com os pés bem no chão. Antes de tomar qualquer decisão impulsiva, pense com cuidado. Sua mente está clara e você pode estar pensando na possibilidade de mudar de emprego, o que pode ser muito positivo depois de ter uma outra alternativa garantida, antes disso nem pense no assunto. Saúde & Bem-estar: Se você estava em um processo de desintoxicação ou lutando para superar o hábito de fumar, hoje você obtém influências altamente positivas em seu signo. Este é um bom momento para reiniciar um tratamento que você deixou pela metade. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O segredo da felicidade está na sua paciência. A tolerância permitirá que você salve um relacionamento. Lembre-se de que ninguém é perfeito e você também cometeu erros no passado. Tudo esclarecido, é o momento de desfrutar o amor em paz e tranquilos. Dinheiro & Trabalho: Sua criatividade está em um plano alto e você recebe um impacto positivo das pessoas ao seu redor que o estimulam a impulsionar seu entusiasmo em um trabalho autônomo recentemente planejado. Você precisa ser mais seguro das suas habilidades e capacidade de empreender um negócio sozinho. Saúde & Bem-estar: Não reaja negativamente às provocações daqueles que estão determinados a incomodá-lo. Se você lhes conceder uma importância excessiva, sua saúde seria prejudicada. Encolha os ombros e siga em frente. Viva a vida em paz! Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você encontrará uma solução aceitável para a situação tensa que você está vivendo, felizmente, logo a água recuperará seu nível e sua vida amorosa florescerá. Uma surpresa espera por você no campo do amor, então esteja preparado para se lançar no desconhecido. Dinheiro & Trabalho: Um dia ideal para você se dar bem. Se o seu trabalho é uma pequena empresa ou se origina em sua casa, também é favorável. Aproveite a boa vibração do dia e você aumentará seus lucros. Ótimo para tudo relacionado ao relacionamento com pessoas, agendar novas reuniões,vendas e negócios. Saúde & Bem-estar: A inatividade é muito perigosa. Você está passando muito tempo sentado atrás do computador e não se movimentando o suficiente. Dê lugar aos exercícios porque a atividade física que você faz será de grande ajuda no futuro. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você deve ser muito cuidadoso com os novos romances, já que sua situação emocional faz de você uma presa fácil para pessoas inescrupulosas que podem tirar vantagem de você sem nenhum escrúpulo. Você gosta de ser admirado, mas tome cuidado. Dinheiro & Trabalho: Sua criatividade está agora em um ótimo momento, então você deve aproveitar todos os seus recursos para melhorar algumas coisas ou projetar novas perspectivas que o ajudem a desenvolver seu potencial em projetos que já começou e em outros que estão no mesmo segmento. Foque um nicho e seja fiel a ele. Saúde & Bem-estar: Você está num período vital, muito expansivo e animado. Sua condição física é certamente boa, então você terá uma certa tendência a se exceder. Você deve adquirir segurança em si mesmo, naquilo que faz e no que pode ensinar aos outros. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Tédio no seu relacionamento? Talvez o que falta é um toque maior de espontaneidade para aumentar a chama amorosa que está meio extinta. Aproveite o momento astral para levar sua vida íntima adiante. Se permita realizar suas fantasias. Dinheiro & Trabalho: Há pessoas com raiva de seu trabalho, mas não necessariamente com você. Não se deixe influenciar negativamente por um certo sentimento de insegurança no trabalho, porque pode ficar muito apreensivo e interpretar erroneamente os sinais que chegam até você, não é pessoal. Você já sabia que isso poderia acontecer. Saúde & Bem-estar: Se você se expuser ao tempo, uma chuva torrencial ou situações climáticas adversas não fique muito tempo com suas roupas molhadas no corpo, porque neste dia você está vulnerável a resfriados. Aproveite a sua saúde de forma eficaz, sem exageros. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Você vai gostar de participar dos interesses do seu parceiro e compartilhar a vida de vocês com outras pessoas. É um período que favorece atividades que enchem vocês de energia e entusiasmo. Esporte, amor, diversão, passatempos, etc. Viva o amor! Dinheiro & Trabalho: Não tome nada como garantido em uma situação que parece não ter saída. Você encontrará a solução revisando cada um dos detalhes, mesmo aqueles que parecem mais difíceis de resolver. São esses desafios que fazem você ficar em evidência perante seus chefes, então capriche na solução deles. Saúde & Bem-estar: Durante esta semana o seu desconforto será bastante psicossomático. Não leve a mal, mas talvez inconscientemente o que você esteja procurando seja atrair atenção, mas você deve tentar encontrar outras maneiras de fazê-lo que não sejam tão prejudiciais para você. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Não há mais mistérios, segredos e aparências. Deixe de dúvidas e pergunte abertamente àquela pessoa que o deixa loucamente apaixonado, se ela realmente quer ficar com você ou apenas está se divertindo. Se for isso, então caia fora! Dinheiro & Trabalho: Prepare-se, já que você terá que aproveitar essa nova oportunidade de trabalho que eles lhe oferecerão e assim você poderá começar a garantir seu futuro profissional na empresa para a qual trabalha hoje. Se você é uma dona de casa, evite perder tempo com vizinhos ociosos e use esse tempo para sair, descansar ou ir de compras. Saúde & Bem-estar: Algumas pessoas ao seu redor podem estar poluindo o ar que você respira, fumando na presença de crianças ou pessoas debilitadas. Evite essa fumaça prejudicial. É a hora de fazer exames médicos, para verificar sua saúde. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Virgem, hoje você está com um charme destruidor, ideal para conquistar. Tem dias que você se menospreza e não acredita na sua capacidade de atrair as pessoas. O amor está próximo de você, saiba interpretar os movimentos e nuances da pessoa. Dinheiro & Trabalho: Tente ser mais discreto e não fale mais do que a coisa certa em seu trabalho. Você deve ter muito cuidado ao discutir assuntos pessoais com colegas de trabalho porque eles podem levar algo inconveniente para um chefe ou superior e pelo qual você pode se arrepender futuramente. No trabalho nem todo colega é amigo. Saúde & Bem-estar: Sua experiência anterior e capacidade de enfrentar a vida de uma maneira mais otimista serão as chaves que lhe darão a saúde desejada. Seu sistema nervoso é testado com as grandes mudanças que você terá que enfrentar neste dia. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia com os arcanjos para atrair dinheiro

O dinheiro é energia. Quando em nossa vida nos falta abundância e prosperidade econômica, entre muitos fatores está o fato de bloquearmos esse tipo de energia para que invada nossa vida. Isto é principalmente devido ao nosso estado emocional e pensamentos pessimistas ou negativos, ou ainda, viver em um estado de tristeza quase que constante devido aos diferentes problemas que passamos. Tudo isso somado faz com que as boas energias do universo não respondam a nosso favor. Mas quando somos realmente gratos pelo que temos e sentimos realmente que merecemos mais, ao mesmo tempo que mudamos nossa perspectiva a respeito da vida e tentamos ser felizes com o que possuímos, inconscientemente atraímos mais prosperidade. A Simpatia com os arcanjos para atrair dinheiro deve ser feita preferencialmente na terça-feira pela manhã. Continue lendo