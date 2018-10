“Quem mais mata são os políticos que roubam os recursos da educação, saúde e segurança”, diz Minoru no Bar do Vaz

Dois dias depois da eleição, o jornalista Roberto Vaz, do Bar do Vaz, perguntou ao candidato ao Senado não eleito , Minoru Kinpara, “qual foi o Acre que ele viu que nós acreanos não sabemos que existe?” O experiente professor e ex-reitor da Universidade Federal do Acre, que foi a grande novidade na disputa por uma das duas vagas para o Senado Federal, pintou um quadro alarmante: “só vi coisas ruins e tristes”, contou ele ao nominar tantos desmandos políticos praticados contra o povo. “Mas é claro que vi também acreanos felizes, que ainda tem esperança de dias melhores”. Melhor não é escrever e sim sugerir que se assista a entrevista.