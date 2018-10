PRF prende foragido da justiça por crime de furto qualificado, em Senador Guiomard

Atendendo determinação da prefeita Socorro Neri, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) atuam intensamente para manter a cidade limpa neste período pós-1º turno das eleições gerais em Rio Branco. O trabalho pós-eleição mobiliza três equipes, que já recolheram cerca de 21 toneladas de material eleitoral que foi jogado nas vias públicas. Devido a grande quantidade desse tipo de resíduo, o trabalho deverá se estender por mais uma semana.

A Semsur que desde muito antes do dia das eleições, trabalhou para deixar tudo em ordem no dia 7 de outubro, nesta semana concentra esforços nos locais próximos aos pontos de votação na região central de Rio Branco e nas ruas e avenidas estruturantes, como as avenidas Getúlio Vargas e Ceará, e Estrada da Sobral.

“Começamos nesta segunda-feira, bem cedo, às 5h30, priorizando a área central da cidade”, disse Anderson Moura, coordenador de Limpeza Pública da Semsur. Nos dias que antecederam a votação, a Semsur atuou fortemente com serviço de roço, capina e caiação, que é a pintura de meio-fio com cal.

Além dessa operação especial, a Prefeitura de Rio Branco segue realizando várias intervenções no Centro de Rio Branco e nas vias estruturantes. Dez praças passaram e continuam passando por revitalização com pintura e melhoria da jardinagem- esta ação é executada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Além disso, outras equipes da Semsur se espalham pela cidade com serviço de roço, capina, catação e retirada de entulho manual e mecanizada.