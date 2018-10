Prefeita Socorro Neri começa a semana vistoriando serviços

A prefeita Socorro Neri iniciou a semana vistoriando serviços executados pela prefeitura de Rio Branco, por meio da EMURB. Acompanhada do presidente da EMURB, Marco Antônio Rodrigues e o secretário de Articulação Comunitária e Social, Ailton Castro, a prefeita chegou às frentes de serviços às 7h da manhã, e com a equipe percorreu os locais onde os trabalhos são realizados.

Na Rua Fares Fegali, no Boa União, a operação tapa buracos atua entre a Estrada da Sobral e Rua Boa União, recuperando a camada asfáltica. São cerca de 700 metros, que ganham reforço com asfalto.

Na Rua Sergipe, a principal do Valdemar Maciel, a EMURB recupera o pavimento de tijolo com revestimento asfáltico, o que vai garantir melhor trafegabilidade na via. O presidente da EMURB, engenheiro Marco Antônio, explica que todo o material trincado é substituído pelo revestimento asfáltico.

Além dos pontos vistoriados pela prefeita Socorro Neri, na manhã desta segunda-feira, a Emurb atua também na via principal do Conjunto Universitário; na Rua Iguaçu da Gloria, entre os bairros Placas e Altamira; na Durval Camilo, no Bairro Canaã; Avenida Brasil, no Adalberto Sena; no Ramal da Castanheira; na Estrada do Barro Vermelho, na Vila Jorge Kalume; na drenagem da Estrada da Sobral. Nesta segunda à noite, de acordo com Marco Antônio, a operação tapa buracos atua na região do bairro Bosque, na avenida Getúlio Vargas e Ruas Alvorada e Hugo Carneiro.

Drenagem

A Prefeitura avança também com o serviço de drenagem, no sentido de evitar maiores problemas com a intensificação das chuvas. A prefeita Socorro Neri vistoriou ainda uma obra na Rua Yaco, no Portal da Amazônia, que tem o objetivo de aumentar a capacidade de vazão das águas de um córrego que passa pelo local.

Socorro Neri destaca o esforço da Prefeitura, para garantir a manutenção viária de Rio Branco, o que é feito com recursos próprios. “ Entre as prioridades, está a manutenção da cidade no aspecto da mobilidade. Apesar da crise financeira, não descuidamos da operação tapa buracos na cidade e também na área rural”, conclui.

Este slideshow necessita de JavaScript.