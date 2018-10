Pesquisa revela que Riobranquense prefere comprar no centro do que no shopping

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), já tem tudo pronto para as fases de oitavas, semifinal, decisão do 3º lugar e final do Copão Comunitário 2018. Os jogos de oitavas de final começam às 7h45 do dia 12 de outubro, entre Vila Jerusalém A e Ayrton Senna A, no Campo da Assembleia. As quartas de final serão no dia 14, no Estádio José de Melo. A semifinal e final ocorrerão na Arena da Floresta, nos dias 20 e 27 de outubro, respectivamente.

O Copão é um torneio que agita as comunidades e lança bons atletas. Até esta fase, o artilheiro da competição é Davi Guimarães Pereira, do Vitória B, com 26 gols. Até agora, já são 1.361 gols em 276 jogos, com uma média alta de tentos por partida: 4,9.

Uma das novidades do Copão Comunitário de Rio Branco 2018 é o uso da tecnologia para difusão dos informes, com apoio do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação (Itec). “Este tem sido o Copão mais tranquilo sob o ponto de vista da disciplina e logística. As equipes se organizaram bem, a gestão da Semel é eficiente e isso resultou em uma competição tranquila”, avaliou o secretário de Esportes e Lazer de Rio Branco, Afrânio Moura.

Para a realização do Copão Comunitário, a prefeitura de Rio Branco conta com a parceria do governo do Estado, Associação Comercial, Industrial, Agrícola e de Serviços do Acre (Acisa), da empresa Star Motos, União das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb) e FAAO. “O Copão deu muito certo e a Umarb espera que tenha continuidade. O torneio evoluiu muito sob o aspecto da disciplina e esperamos que os grupos esportivos continuem participando”, disse Oséias Silva, presidente da Umarb, que realizará o sorteio da rifa de uma moto CG 125 e R$1.000,00 em dinheiro. O sorteio seria na final do Copão mas devido ao período eleitoral, deverá ser alterado

Nas três primeiras edições do Copão, a Acisa patrocinou o uniforme de todas as equipes. Na 4ª e na 5ª edição, concedeu o prêmio financeiro para os três melhores colocados, artilheiro e goleiro, investindo cerca de R$20 mil na realização do evento.

Semel lembra que sem parceiros Copão não seria realizado

O titular da SEMEL, Afrânio Moura, sempre faz questão de lembrar que sem os parceiros a Prefeitura não teria como realizar um evento tão grandioso como o Copão Comunitário. Este ano, o Copão conta com a participação de 166 equipes dos bairros de todas as dez regionais da cidade e regional Rural.

A abertura oficial da competição aconteceu no sábado, 30 de junho, na Arena da Floresta. Tangará x Belo Jardim II fizeram o jogo de abertura. A 6ª edição do Copão Comunitário vem acontecendo em 11 campos: Campo do Airton, Campo B do Calafate, Campo do Vidal, Campo B da Federação, Campo da Assembleia, Campo do Bacú, Campo do São Francisco, Campo do Vasco, Campo da EMBRAPA, Campo do “Jeso” e o Campo do Atlético. A primeira fase de jogos encerrou no fim de semana, dias 25 e 26 de agosto.