“Sem trauma vou para Manacapuru”, brinca o ex-governador Binho

Derrotado na tentativa de governar o Acre, o candidato Marcus Viana (PT), disse que não vai lamentar a derrota e que está pronto para começar a próxima luta do Partido dos Trabalhadores. O petista acredita que esse não é o momento de fazer uma avaliação do pleito e que faria tudo de novo, ainda que soubesse do resultado da eleição.

Viana, após saber o resultado das urnas, foi para o Comitê Central, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no Bosque, onde conversou com a imprensa e com correligionários. Além disso, disse que cabe agora, à prefeito de Rio Branco Socorro Neri (PSB), eleita como vice de Viana em 2016, manter a resistência da Frente Popular.

“Não esperem de mim um só dia de lamentação. Não me falta energia para continuar lutando. Sou muito grato a toda a nossa militância. Não é hora de fazer avaliação, nem de achar culpados. Nosso projeto está começando uma nova fase a partir de agora. Se alguém tem que estar preocupado, é aquele que traiu”, comentou.

Sobre o futuro político, Marcus disse que ainda não decidiu o que pretende fazer, contudo, afirmou que continuará a viver no Acre, em Rio Branco, onde tem família. “Vou ficar uns dias com a minha família. Não sou refém da política, volto para o meu trabalho, sou engenheiro civil, não dependo da política para viver”, completou ao dizer que avaliação de cabeça quente pode causar injustiças.