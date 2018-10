Hábitos podem influenciar no desempenho escolar

Tem momentos que a política cega, principalmente quem é postulante a um cargo. É o que aconteceu com a ex-deputada federal Antônia Lúcia (PR), que mesmo contando com uma grande estrutura e R$ 1,5 milhão do fundo partidário, foi parar em Manacapuru na disputa de uma das oito cadeiras do Acre na câmara.

BRADAVA VITÓRIA

Um dos capítulos que tive a oportunidade de presenciar foi o dia que a Missionária da Rede Boas Novas esteve aqui na redação afirmando categoricamente que brigava para ser a mais votada, que se fosse para perder, seria apenas para Jéssica Sales (MDB). Na cabeça dela, a eleição estava garantida.

SURPRESA…PARA ELA

Ao abrir as urnas a história foi bem diferente da esperada pela “Bispa”. Ela teve pouco mais de 15 mil votos e ficou na primeira suplência do chapão formado pela oposição, na sombra de Flaviano Melo (MDB), que teve 18 mil votos, e acabou sendo reeleito.

SEMPRE FORTE

Chama atenção a campanha e o trabalho do deputado Flaviano Melo, reeleito por mais 4 anos. Dono de um prestígio ímpar em Brasília, ele mais uma vez representará o Acre nas articulações políticas. Jamais devemos desprezar Flaviano. Ele ocupou todos os cargos políticos no executivo e legislativo, portanto, enquanto tiver saúde, será páreo duro em qualquer disputa. Quando o PT assumiu o poder no Acre em 1999, Melo já era figura respeitada. Passados 20 anos, o PT deixará o poder, e Flaviano continuará firme e forte.

A CAMPEÃ DE VOTOS

Sempre comentei com o agora vice-governador eleito, Major Rocha, que era muito mais fácil pedir voto para Mara Rocha (PSDB), dona de mais de 40 mil votos na disputa da câmara, do que para ele mesmo. Ele sempre concordou. Tenho certeza que Mara será uma grata surpresa na política. Perdemos uma colega jornalista, mas ganhamos uma deputada.

BANCADA DO BATOM FORTE

Das 11 cadeiras que o Acre terá em Brasília a partir de 2019, cinco serão ocupadas por mulheres. Na câmara teremos Mara Rocha (PSDB), Jéssica Sales (MDB), Vanda Milani (Solidariedade) e Perpétua Almeida (PCdoB). No senado, teremos Mailza Gomes, que substituirá Gladson Cameli. Metade da bancada do Acre na Câmara será composta por mulheres. Boa sorte a nova formação!

PCdoB MAIS FORTE QUE O PT

A partir de 2019 o Partido dos Trabalhadores no Acre será um partido nanico, assim como foi o PCdoB nos últimos quatro anos, mas que agora deu a volta por cima. Enquanto o PT terá apenas dois deputados estaduais na Aleac (Jonas Lima e Daniel Zen), o PCdoB terá Jenilson Leite e Edvaldo Magalhães, com um plus a mais: Perpétua Almeida na cadeira de deputada federal.

O MUNDO GIRA

O PT colherá tudo o que fez com aliados. Será desprezado. Na verdade, a implosão é fato. Quem apagará a lux?

POUCOS CARGOS

Por falar em PT, são milhares de cargos comissionados e temporários no atual governo e somente dois deputados eleitos. Não tem cargo no gabinete para todo mundo. Isso é um fato. O que se sabe é que os mais “famosos” serão lembrados por Zen, porque se depender de Jonas Lima…

TRANSIÇÃO

É preciso reconhecer o espírito diplomático e desarmado do governador Sebastião Viana durante a coletiva de imprensa ao comentar sobre o resultado das eleições e enfatizar que seu governo está de portas abertas para a transição. Defensor da democracia, Viana salientou que a história mostrará a consequência do votos dos acreanos neste pleito. Ele tem toda razão. É aguardar. Se não der certo, o PT poderá se colocar como alternativa novamente.

AGORA É A OAB

Com a definição dos que ocuparão as cadeiras do poder, os olhares da classe política se voltam para as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre. O advogado Marcos Vinicius Jardim Rodrigues terminará seu mandato a frente da OAB muito bem avaliado e aposta em fazer o seu sucessor, o também advogado e Conselheiro do CNMP, Erick Venâncio, um dos baluartes do direito no Acre.

HOMEM FORTE

Até agora sem adversário na disputa para OAB, Erick Venâncio poderá ser um dos homens mais influentes do Acre em 2019. Competência e visão política não lhe faltam para isso. As eleições na OAB/AC ocorrerão no dia 23 de novembro.