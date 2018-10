Ex-cobrador de ônibus vai assumir vaga de Roberto Duarte na Câmara de Rio Branco

As unidades do Ministério Público Federal (MPF) em Rio Branco e Cruzeiro do Sul passarão por correição ordinária de hoje, 08 de outubro, até a próxima quarta-feira, 10. O objetivo da atividade correicional é checar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do membro do MPF no exercício de suas funções, bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos órgãos superiores da Instituição.

Após a correição o relatório dos trabalhos será encaminhado ao Conselho Nacional do MPF e à própria unidade, para divulgação.

Atendimento ao público

O atendimento ao público vai acontecer no dia 10 de outubro, das 16h às 17h, no edifício-sede do MPF, à Alameda Ministro Miguel Ferrante, 340, ao lado da Justiça Federal e, em Cruzeiro do Sul, na mesma data e hora, na Cidade da Justiça, Bairro Boca da Alemanha.