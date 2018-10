“A eleição mais tranquila dos últimos anos”, afirma cel da PM

Com um planejamento estratégico desenvolvido ao longo do último mês, o comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) colocou durante este domingo, 07 de outubro, nas ruas dos 22 municípios da capital acreana, cerca de 1.700 homens, para oferecer um pleito eleitoral seguro aos cidadãos acreanos.

Após o término das votações deste domingo, a corporação apresentou um balanço estatístico das ocorrências atendidas pelas guarnições da Polícia Militar. Ao todo, 38 pessoas foram conduzidas à delegacia, por crimes como: compra de votos, boca de urna, porte de arma de fogo, transporte ilegal de eleitores e distribuição de material eleitoral.

O clima de tranquilidade, de acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcos Kinpara, é resultado do empenho de cada policial nas ruas do estado. “Agradecemos a todo o efetivo da Polícia Militar, pelo trabalho extraordinário da corporação, de todos os oficiais e praças, que compareceram as ruas e garantiram segurança as eleições 2018”.

Kinpara aproveitou para também enaltecer o trabalho das demais instituições, que juntamente com a Polícia Militar garantiram um pleito mais seguro. “Também gostaria de exaltar as outras instituições, Exército Brasileiro, Policias Federal, Civil e Rodoviário Federal, que se empenharam e fizeram com que essa eleição fosse a mais tranquila dos últimos anos, sem ocorrências de grande vulto, apenas ocorrências corriqueiras”, concluiu o coronel.