5º suplente pode assumir vaga de vereador eleito deputado federal

O acreano capitão Styvenson Valentim (REDE) foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte. As urnas confirmaram 697.795 mil votos para o candidato iniciante. O agora senador eleito ficou conhecido como “xerife” da Lei Seca no RN, e conseguiu ultrapassar nomes tradicionais como Garibaldi Filho (MDB), que tentava a reeleição, e Geraldo Melo (PSDB), que pleiteava retornar à vida pública.

O militar também ficou à frente da segunda senadora eleita, Zenaide Maia (PHS), que teve 500.588 mil votos. Valentim despontava desde o início das eleições como favorito nas pesquisas. Ele era seguido por Zenaide Maia, que dividia a segunda colocação com Garibaldi Alves Filho (MDB) e Geraldo Melo (PSDB).

Nascido em Rio Branco, no Acre, Styvenson tem 41 anos e mora no Rio Grande do Norte desde os 15 anos. Formado em direito, foi a partir de 2014, quando ainda era tenente da Polícia Militar, que se notabilizou pela sua atuação à frente das blitze da Lei Seca. Styvenson Valentim ficou famoso por dois fatores: primeiro, mantinha a “tolerância zero” na blitz para todos os motoristas.

Em fevereiro de 2014, Styvenson recolheu a carteira de um capitão da Polícia Militar que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Em outra ocasião, abril de 2016, a blitz da Lei Seca apreendeu a carteira do ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves. No mesmo dia, seis policiais militares foram autuados.

Por conta da atuação do policial militar, as blitze ficaram famosas no Rio Grande do Norte. O outro fator pelo qual Styvenson se destaca é o tamanho: ele tem quase dois metros de altura e é forte. O porte físico rendeu também o apelido de “robocop” da Lei Seca.