Urnas apresentam problemas e eleitores desistem de votar

Várias foram as reclamações por parte dos eleitores por conta de problemas nas urnas eletrônicas em vários locais do Acre. Em Rio Branco, por exemplo, na Escola Teodolina Falcão Macedo, no bairro Placas, alguns eleitores desistiram de votar em consequência da demora para solucionar os problemas nas urnas.

Marcos de Almeida disse que chegou às 11h30 no local de votação e ficou esperando por mais de três horas para poder votar.

“Tudo que vamos fazer enfrentamos fila e, até para exercer nosso dever de escolher o candidato, também temos de esperar”, disse.

A principal reclamação no local é que, no momento do voto, a urna não mostrava a foto do candidato a presidente escolhido pelo eleitor.

Porém, a Justiça Eleitoral esclareceu que os casos sobre a ausência de processamento de todos os votos na urna eletrônica é falsa.

“A informação falsa trata principalmente do voto para presidente, como se a urna não estivesse processando o voto”, diz trecho da nota.