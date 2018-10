Rio Branco amanheceu um lixão eleitoral neste domingo, dia de votação

No Acre, cinco candidatos concorrem ao cargo de governador, seis às duas vagas de Senado, 84 disputam as oito cadeiras de deputado federal destinadas ao Acre e 471 candidatos disputam as 24 cadeiras de deputado estadual.

547.680 eleitores devem ir às urnas no Acre neste domingo, 07 outubro, conforme estatística do TSE.

51,5% do eleitorado no Acre é do sexo feminino e 48,5% do sexo masculino. Ao todo, 2,6 mil urnas foram espalhadas no estado em 1.924 seções.

Os eleitores deverão comparecer aos locais de votação entre as 8h e as 17h (horário local).