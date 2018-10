Policia acaba com festa do CV em mansão de Rio Branco

O superintendente da RBTrans, Gabriel Forneck, informou em sua página no Facebook que a Estrada do Quixadá está liberada para tráfego de veículos após reparos em um desvio que desmoronou nesta quinta-feira, 04, depois do transbordamento do igarapé Fundo durante a forte chuva que atingiu a capital. O desvio foi construído pela prefeitura ao lado das obras de uma ponte na Estrada do Quixadá.

O major Falcão, do Corpo de Bombeiros, informou que choveu na noite desta quinta-feira, 37.2mm.

A Defesa Civil informou que houve uma elevação de 41 centímetros no nível do rio Acre em Rio Branco. O manancial estava com 1.63 metros ontem e amanheceu com 2.04 nesta sexta-feira.