Marcus Viana vota em Rio Branco ao lado do vice Emylson Farias

O governador do Acre Sebastião Viana, votou por volta das 8h deste domingo (7), na Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. Ele chegou ao local acompanhado da esposa, Marlúcia Cândido.

O governador não quis opinar sobre a possibilidade do segundo turno para governo. “Que as eleições sejam mais democráticas possíveis. Que ela reflita o voto de consciência e de amor ao Acre”, disse.

Na ocasião, Viana ainda disse ter cumprido sua missão na vida pública pelos dois mandados de senador da República e dois de governador.

“Anunciei que estava na vida pública até 31 de dezembro de 2018. É exatamente o que estou cumprindo. Quero agradecer imensamente o povo do Acre. Foram dois mandatos de senador da República e dois de governador. A minha missão está cumprida. Agora é esperar o melhor para o Acre. Um voto de consciência e amor. O problema do voto não é o voto em si, mas as consequências dele. Voto dado tem as consequências para as gerações que estão vindo”, ressaltou.