Cobertura ao vivo das Eleições 2018 – LIVE 1

Após votar, o candidato a vice governador Major Rocha (PSDB) falou a reportagem do ac24horas sobre a expectativa dos resultados das Eleições 2018 no Acre.

Rocha agradeceu a acolhida do povo do Acre ao longo do período de Pré-Campanha e Campanha Oficial e falou da expectativa do resultado do pleito.

“Quero agradecer a acolhida da população acreana durante as visitas, em muitas casas em que fomos recebidos. A recepção foi muito calorosa. Fizemos uma campanha limpa, sem ofensas, sem ataques. Mostramos propostas que vão de encontro aos interesses da população”.

“A nossa expectativa é a melhor possível. Acredito que hoje temos uma grande chance de começar a escrever uma nova história pro Estado do Acre, uma história de progresso!”.

Major Rocha votou por volta das 12h45, na Secretaria Estadual de Educação (SEE), Bairro Sobral. Ele estava acompanhado do candidato ao governo Gladson Cameli (PP) e do candidato ao Senado Márcio Bittar (MDB).