Mais de 90 mil eleitores já votaram, informa TRE/AC

Nesta véspera de eleição o senador Jorge Viana começou o dia cedo numa caminhada pelo Calçadão da Benjamin Constant, no centro de Rio Branco, onde foi recebido com muitos abraços e carinho por parte da população. Numa das regiões mais movimentadas e de maior circulação de pessoas da capital, o parlamentar foi disputado para selfies e ouviu muitos depoimentos de agradecimento pelas mudanças que ele promoveu naquela área da cidade quando foi prefeito e depois governador do Acre.

Os comerciantes do camelódromo declaravam apoio à sua candidatura. “Devemos muito a você”, diziam, lembrando algumas das obras feitas por Jorge Viana, como o próprio Terminal Urbano e o Camelódromo, além da reforma do mercado. No Senado, Jorge também tem atuado para liberação de recursos para construção do Shopping Popular, que deverá ser concluído e entregue pela prefeita Socorro Néri. Apesar do percurso pequeno, a caminhada demorou quase duas horas, porque foram muitas as conversas e pausas para foto.

Um dos depoimentos mais emocionantes foi da Dona Ivonete, dona de uma pensão em frente ao Terminal Urbano. “Eu me lembro. A gente trabalhava no meio da rua, com uma lona preta, só com uma mesa de madeira. O Jorge era candidato e disse que se ganhasse, eu iria receber uma banquinha coberta, com pia e tudo pra gente poder trabalhar com segurança. Ele foi eleito e ele fez”, relembra.

Em tempos de crise política, chama a atenção um parlamentar e candidato ser recebido com tamanho reconhecimento pelas ruas da cidade. Todos demonstravam confiança para o resultado de amanhã e falavam que Jorge Viana foi o senador que mais trabalhou pelo Acre. Algumas pessoas abordaram o parlamentar para criticar o jogo sujo de aliados e também da oposição, especialmente nas redes sociais, onde ele foi alvo de fake news e ataques. Mas ele fez questão de dizer que o momento é de focar em trabalho e boas propostas.

“Por tudo que eu conheço de política, tenho fé que amanhã vamos sair vitoriosos para o Senado e que o Marcus Alexandre seguirá para a disputa no segundo turno. Não pensei que receberia todo esse apoio, até por causa de todo tipo de agressões que sofri e da deslealdade de alguns. Estou feliz com todo esse carinho e confiante no resultado de amanhã”, declarou Jorge Viana.