Mais de 55% dos eleitores já votaram no Estado, informa TRE do Acre

Boletim divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC) informou que 300 mil eleitores já votaram. O número foi contabilizado até às 15h deste domingo (7) e representam 55% do eleitorado do Estado.

Os dados divulgados pelo órgão eleitoral também indicam que 26 urnas foram substituídas porque apresentaram algum problema.

No Acre, cinco candidatos concorrem ao cargo de governador, seis às duas vagas de Senado, 84 disputam as oito cadeiras de deputado federal destinadas ao Acre e 471 candidatos disputam as 24 cadeiras de deputado estadual.

De acordo com o TRE/AC, 547.680 eleitores estão aptos no Estado para comparecer às seções eleitorais.

Os eleitores deverão comparecer aos locais de votação até às 17h (horário local).