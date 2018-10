Gladson deverá acompanhar vice e candidatos em votação na Capital

A candidata da Rede Sustentabilidade ao governo do Estado do Acre, Janaína Furtado, votou às 10h na escola José Augusto de Araújo, no bairro Cohab, em Tarauacá, sua cidade natal.

Janaina estava acompanhada do esposo, o professor e radialista Raimundo Accioly, candidato a deputado estadual, também pela Rede, e com a filha Alzira nos braços, com quem ela se dirigiu à urna.

“Quero aqui a agradecer a todas as pessoas que ouviram as nossas propostas, que abraçaram a nossa a campanha. Quero também agradecer à imprensa que nos deu a oportunidade de levarmos as nossas propostas. Que a gente possa ter uma eleição limpa e que prevaleça a vontade da população”, disse a candidata da Rede, que também destacou o fato de ser a primeira mulher candidata ao governo do Acre.