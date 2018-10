“Farei o melhor de mim para honrar cada voto recebido”, diz deputada eleita Mara Rocha

Em entrevista ao repórter do ac24horas, João Renato Jácome, a secretária de Tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Rosana Magalhães, justificou a troca de urnas, que apresentaram problemas, pelo fato da maioria delas ser de 2009.

Segundo Boletim Oficial do TRE/AC, já foram trocadas 26 urnas eletrônicas no pleito deste domingo (7 de Outubro). Rosana Magalhães tentou minimizar o problema ao comparar as Urnas Eletrônicas a “um eletrodomésticos simples”/”computador simples” e que problemas no teclado, na bateria ou até mesmo componentes internos, são comuns.

Rosana informou que existem no Acre 1.924 seções eleitorais em funcionamento e 2.600 urnas eletrônicas disponiveis, uma sobra de 676 urnas extras aptas a substituirem as que apresentarem defeito ou falha.

Ela explicou que não há motivos para preocupação, pois os votos computados na urna retirada, por falha ou defeito, serão contabilizados por meio do sistema de mídia, onde ficam armazenados os votos já validados.

Rosana Magalhães rechaçou os questionamentos de eleitores sob a confiabilidade do pleito. “Nesses anos de Urna Eletrônica, quantas vezes foram substituídas e nunca se perdeu voto? A impressão que dá é que é a primeira vez que se usa urna eletrônica no Brasil”, reclamou.