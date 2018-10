Eufóricos no começo, petistas vão deixando a praça à medida em Gladson vai subindo

Eufórica e histérica no final da tarde e no início da apuração eleitoral deste domingo, 07, a militância do PT começou a deixar a Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, por volta das 18h15, à medida em que era informada sobre o desempenho de Gladson Cameli sobre o petista Marcus Viana.

Por volta das 17h, a quantidade de petistas vestidos de vermelho, com bandeiras e gritos de “a balsa é azul” era o dobro da quantidade de militantes de Gladson, que respondiam em menor número e timidamente “a balsa é vermelha”.

Às 18h42, com 46% dos votos apurados, quando Gladson tinha 52,42% contra Marcus, 37, 31%, a praça já era mais azul do que vermelha.