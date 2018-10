“Estou convencido de que o povo do Acre quer mudança e que o Gladson vai ser governador”

O candidato ao Senado Márcio Bittar (MDB) votou por volta das 13h20, deste domingo, 07 de Outubro, na Faculdade Unopar, no Aviário.

Bittar votou acompanhado do candidato ao governo pelo PP, Gladson Cameli, do vice Major Rocha (PSDB) e do colega de disputa ao Senado Sérgio Petecão (PSD).