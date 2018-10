Eleitores de Gladson gritam “a balsa é do PT” e militantes petistas dizem que “a balsa é azul”

Eleitores de Marcus Viana e Gladson Cameli ocupam parte da Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco no final da tarde deste domingo, 07, após o encerramento da votação no Acre.

Enquanto petistas com bandeiras vermelhas nas mãos gritam a “balsa é azul”, eleitores de Cameli respondem que a “balsa é do PT”.

Pelo menos 10 homens da Polícia Militar estão no local para impedir eventuais conflitos.