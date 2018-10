Crime eleitoral: mais de 15 pessoas foram detidas na região do Alto Acre

Com seu filho Guilherme nos braços, o candidato a governador do Progressistas, Gladson Cameli, se dirigiu à urna para votar por volta das 9h30 na seção eleitoral 33, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Cultura em Cruzeiro do Sul. Gladson estava acompanhado da esposa Ana Paula, de apoiadores e assessores.

Durante entrevista diante das câmeras e microfones das emissoras de TV de Cruzeiro do Sul, Cameli se emocionou. “É a eleição que eu mais sonhei como cidadão. Tenham certeza: serei governador de todos. Vou governar independente de cores partidárias. Terminou eleição, seja no primeiro ou no segundo turno, ligo para o governador e digo: vamos descer do palanque, quero uma transição governamental saudável para o povo acreano.”

Cameli deve acompanhar a esposa Ana Paula, que também vota em Cruzeiro. depois, ele viaja a Rio Branco para também acompanhar seu vice Major Rocha na votação.