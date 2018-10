Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão para segundo turno

Você conhece as preferências do seu candidato a governador? Sabe os hobbies e gostos da pessoa que pode administrar o estado em que você mora a partir de 1º de janeiro?

O ac24horas perguntou a cada um dos cinco candidatos coisas como gosto musical, religião, time do coração, livro predileto, música e outras preferências que por vezes aguçam a curiosidade das pessoas em relação aos seus representantes. Afinal, convenhamos, uma pessoa é reflexo do conteúdo que ela consome, seja livro ou música.

Coronel Ulysses

O Coronel Ulysses Araújo (PSL) é o que podemos chamar de alguém muito ligado à família. E isso tem a ver com a formação religiosa dele. O militar é um cristão batista tradicional. Tanto é que seu livro predileto é a Bíblia Sagrada e sua música preferida é a canção evangélica “Autor da Minha Fé”, um clássico do grupo Logus, banda cristã que fez bastante sucesso no meio evangélico nos anos 1980 até meados dos anos 90.

Araújo é fã de Djavan e apreciador de MPB. Um amigo? “Meu pai que perdi para o câncer dois anos atrás”, responde Ulysses. Para ele, “família é um presente de Deus a ser cuidado com todo amor”.

Seu hobby é tocar violão.

A cor predileta é preta e seu ídolo é Jesus Cristo.

Times de coração de Ulysses: Nauas e Galvez.

Lasanha é o seu prato predileto e o filme que ele mais gosta é o épico Gladiador. O militar se considera um polivalente em prática esportiva. Gosta de polo aquático, handebol, futebol, vôlei e lutas.

Gladson Cameli

Seu Eládio, pai de Gladson Cameli, é o melhor amigo do candidato. Família para o progressista é “tudo” e sua música preferida é “Vai Valer a Pena”, uma canção cristã bastante entoada nos templos evangélicos.

Gladson gosta de dance romântico. Celine Dion é sua cantora preferida.

Cameli é piloto de avião. Voar é seu hobby favorito, uma paixão de Cameli.

Caixa Preta, de Ivan Sant’Anna, é o livro predileto de Gladson. A obra traz relatos de três desastres aéreos brasileiros.

O senador tem predileção por cores com tons mais escuros e quando perguntado sobre seu ídolo, responde: “Deus”. Gladson é flamenguista. Ele cogita dispensar qualquer prato menos galinha caipira.

“Antes que termine o dia”, um drama de 2004, é o filme predileto de Gladson. O esporte preferido do candidato é caminhada, o que ele costuma praticar às tardes ou pela manhã.

David Hall

Dimas Sandas é o melhor amigo do candidato do Avante David Hall. Dimas, aliás, tem sido mesmo um amigo do professor de Filosofia. Não à toa tem acompanhado Hall em todos os debates nas eleições deste ano.

Para David, família é “fundamental”. Ele ouve rock diariamente. Seu perfil não nega. Alvorada Voraz (álbum Rádio Pirata), do RPM, música que fez sucesso em meados dos anos 1980, é a preferida do filósofo. Hall é fã de Edith Piaf, cantora francesa, uma das maiores do cenário musical naquele país.

Seu hobby? Assistir filme com a esposa. Hall é cristão, porém não nega sua veia nietzscheana. Não à toa o livro que ele mais gosta é “Além do bem e do mal”, de autoria do filósofo alemão Friedrich Nietzsche.

A cor do candidato roqueiro não poderia ser outra: preta. Enéias Carneiro é o ídolo dele, seu time coração o Palmeiras. Tacacá é o prato predileto do candidato Avante, que gosta de andar de skate e tem como filme preferido: “Cidade dos Homens”.

Janaina Furtado

A primeira mulher candidata a governadora do Acre, Janaína Furtado, da Rede Sustentabilidade, tem como melhor amigo seu esposo, o radialista, blogueiro e professor Raimundo Accioly, também candidato a deputado estadual pela Rede.

Para ela, família é “mais que DNA. É tudo que precisamos”.

“Loucura e Desejo”, do cantor acreano Mão de Onça [in memorian] e “A Um Eterno Amor”, de Decimar França, artistas de Tarauacá são as músicas prediletas de Janaína. Ela ouve de tudo um pouco. É eclética. Zé Ramalho é o seu cantor preferido. Ela tem como hobby passear com os filhos.

Janaina professa uma fé cristã ecumênica. Não faz acepção de credos religiosos.

Seu livro predileto é Dom Casmurro, clássico da literatura brasileira de autoria de “Machado de Assis”.

Preta e lilás são as cores preferidas de Janaína. Ela diz não ter um ídolo específico. É flamenguista de coração e ela tem alguns pratos prediletos: “lasanha, bolo e doces. Amo doce”, conta.

A candidata adora cachorros e por isso gosta de filmes que mostram histórias de relações entre os cães e seus donos. “Sempre ao seu lado” e “Marley e eu” são seus filmes prediletos.

O esporte preferido da vereadora é handebol, que ela jogava quanto estudante. “Atualmente vou a academia para manter a forma”, conta.

Marcus Alexandre

O são-paulino Marcus Alexandre gosta de música sertaneja e é fã Jorge e Mateus. “Logo eu”, música da dupla, é a preferida de Marcus.

Macarrão com queijo é o prato predileto do petista. “Jogar bola” é seu hobby. O esporte que pratica? Futebol.

Evereste é o filme preferido do candidato.

Livro preferido? Uma Vida com Propósitos – você não está aqui por acaso, de Rick Warren.

Batizado na Igreja Batista do Bosque, Viana é evangélico e sua cor preferida é a amarela.

Um ídolo? “Meu pai e minha mãe, pelo exemplo de honra e caráter e meu avô Alfredo Alexandre, que era engenheiro e me incentivou a seguir na profissão”.