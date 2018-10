Eleições: “As pessoas entenderam a mensagem da candidatura”, diz Hall

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você pode ir contra todas as probabilidades quando se trata de amar. Aquela pessoa que pode ser a indicada para você, estará fora das apostas e do seu próprio coração. Vai se sentir muito criticado pelos outros, mas não permitirá que eles o influenciem em algo tão importante quanto o amor. Prefere tomar suas próprias decisões e não se deixar levar por certas opiniões. Dinheiro & Trabalho: Você ficará satisfeito com o fato de ter completado com sucesso uma difícil e divergente e isso alimentará sua autoestima e seu desejo de continuar assim. As estrelas o aconselham a prestar especial atenção aos movimentos feitos com o dinheiro, se não quiser ficar sem respaldo. Saúde & Bem-estar: Você tem uma paixão secreta que o leva a querer cuidar do seu corpo de uma forma muito mais rigorosa. Não precisa contar o seu segredo, apenas continue na mesma linha.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Você é uma pessoa que geralmente gera, em partes iguais, a mesma quantidade de amor e ódio. Com seus parceiros, comprovou como era fácil passar de uma parte para outra sem fazer nada. Suas palavras são mais poderosas do que você imagina e mais quando atrás delas há um olhar penetrante que ninguém resiste. Dinheiro & Trabalho: Dia muito positivo, contanto que você mantenha um controle cuidadoso sobre os gastos e aja com desconfiança por promessas de ganhos fáceis. Algumas nuvens escuras no ar, mas a situação vai virar rapidamente a seu favor, é o suficiente para usar a intuição e criatividade para desenvolver novos projetos. Saúde & Bem-estar: Excessos nas comidas e bebidas podem levar a males maiores. A vesícula biliar pode se tornar o órgão que mais sofra diante desse excesso. Tome cuidado.

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: O dia inteiro, terá uma única pessoa em mente. Seu nome irá persegui-lo mais do que você pensa. Será a causa de alguns dos seus erros, mas também de muitas das suas fantasias. Quando alguém aparece tão recorrentemente em nosso subconsciente e sonhos é que realmente causou um impacto maior do que você deseja reconhecer. Dinheiro & Trabalho: Tudo vai se desenvolver sem problemas e você não terá do que reclamar, os ganhos estarão acima da média e as novas oportunidades lhe darão uma visão positiva. Os mais jovens poderão hoje encontrar uma oportunidade perfeita para obter sua realização pessoal. Devem tentar agir com prudência, mas sem perder a oportunidade. Saúde & Bem-estar: As tensões emocionais geradas por discussões podem levar à hipertensão, seja mais prudente com sua saúde, cuide de si mesmo ou você perderá o tempo quando realmente ficar doente. Trate de resolver conflitos sem discutir nem brigar.

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você quer manter a distância daquela terceira pessoa que está te rodeando. No fundo, você está ciente de que, se realmente gostar, tudo pode acontecer. Um forte defensor da família é alguém que nunca pensaria em infidelidade, embora possa ser realmente uma válvula de escape que lhe permita conhecer seus próprios sentimentos. Hoje você terá um autêntico dilema entre as mãos. Dinheiro & Trabalho: O dia lhe oferecerá oportunidades incríveis para o sucesso. As estrelas trarão à luz sua inteligência e seu dinamismo, fazendo com que você obtenha reconhecimento. Se você trabalha em um relacionamento de dependência, as relações com os superiores serão excelentes. Provavelmente receberá reconhecimentos deles, bem como uma promoção. Saúde & Bem-estar: Coma com moderação e poderá evitar grandes problemas estomacais. Cuidado com o estresse causado por excesso de trabalho ou problemas de trabalho. Consulte o seu médico e, se puder, tire alguns dias de folga com seus entes queridos.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você poderia voltar a boicotar alguns elementos que tornam o amor uma realidade. Se puder encontrar sinais negativos em seu relacionamento, provavelmente anda fazendo algo errado nos últimos dias. Um Aquário apaixonado verá tudo cor de rosa, embora haja alguns tons de cinza ao seu redor. Não se esqueça de que o amor é algo que você pode obter sem muito esforço. Dinheiro & Trabalho: As estrelas parecem positivas para novos contratos e projetos. A coisa mais sensata a fazer é deixar qualquer decisão importante para amanhã. Os nascidos no segundo decanato podem viver um dia de trabalho positivo para negociações ou ampliar horizontes com possibilidade de grandes mudanças. Saúde & Bem-estar: Você precisa de uma boa dieta para entrar em forma e beneficiar sua saúde. A prática de alguma atividade física não seria ruim, especialmente se precisa combater o estresse do trabalho.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Existem músicas que lembram um relacionamento passado e isso nem sempre é bom. De certas pessoas, você aprendeu o que era necessário para ter um relacionamento equilibrado. Sabe que brigas e reconciliações podem parecer maravilhosas, mas elas sempre escondem uma série de elementos que terminam em drama. Deixe que essa música mexa com seus sentimentos e o ajude a valorizar o que você tem. Dinheiro & Trabalho: As estrelas indicam que o volume de negócios vai melhorar sem medida. Você pode receber oportunidades incríveis para obter novos contatos. Aproveite! Para aqueles que trabalham de forma independente, há novas ideias em mente para sua profissão. As estrelas aconselham não negligenciar nada e avaliar bem cada proposta. Saúde & Bem-estar: Uma mudança de ar lhe fará bem, se possível saia de férias ou caminhe por um local com muita natureza. Escolha a companhia certa para passar um bom momento de relaxamento.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Adicionar um pouco mais de amor à receita que envolve seus relacionamentos pode ser uma coisa maravilhosa para você hoje. Parece que o sexto sentido estará funcionando perfeitamente, vai poder perceber sentimentos a quilômetros de distância. Se você vê alguém que ama, e precisa de um abraço, vai mover o céu e a terra até que o consiga dar. Para você pode não haver limite, apenas muito desejo de amar. Dinheiro & Trabalho: Você ficará tão preocupado em lidar com seus problemas operacionais que perderá de vista os que estão à sua volta e passará por egoísta. Se trabalha no setor de telecomunicações, tudo correrá bem, terá muitas oportunidades para ser o primeiro da fila e demonstrar suas capacidades. Saúde & Bem-estar: Cuidado com as consequências físicas e emocionais causadas pelo estresse no trabalho. É um bom momento para ter um merecido e necessário descanso.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seu coração parece precisar de uma dose extra de carinho, um pequeno ponto energético que parece ter uma série de boas intenções por trás dele. Se você vir algum sinal de desconfiança, comece imediatamente a pensar mal. Você tem estado muito preocupado com relacionamentos anteriores ou de terceiros que terminaram mal. Hoje você só está vendo a falta de amor. Dinheiro & Trabalho: Durante este dia você superará a preguiça e será hiperativo, será capaz de se organizar melhor, chegará pontualmente aos seus compromissos e notará um espírito positivo. A situação de emprego dos nascidos no primeiro decanato será bastante calma, poderão se dedicar aos seus empregos com tranquilidade e obterão bons rendimentos. Saúde & Bem-estar: Para o bem da sua saúde, será conveniente fazer uma pausa, ou pelo menos dormir um número suficiente de horas para recuperar a força, você precisará delas.

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Parece que uma série de problemas está se formando em seu ambiente que se relacionam diretamente com a sua ideia de casal. Ninguém te obriga a definir um relacionamento ou convertê-lo em uma maneira de expor mais diretamente seus sentimentos. Você tem que ser mais consistente com seus desejos e encontrar uma maneira de ajustá-los ao ambiente. Dinheiro & Trabalho: Você terá a possibilidade de dinamizar mais a fase pela que está passando fazendo um investimento bem-sucedido, prestando atenção para não despertar inveja nos colegas do ambiente profissional. Aqueles que nasceram no primeiro decanato devem aprender a ser menos impulsivos e controversos no campo profissional e evitar se intrometer em questões delicadas. Saúde & Bem-estar: Embora você não acredite, sua vida pode melhorar se mudar seu estilo de vida. Evite os exageros com a comida, doces e tudo que tenha muito açúcar. Comece a fazer algum esporte ou uma atividade física. Veja depois o resultado no espelho.

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Durante o amanhecer é quando seus pensamentos mais românticos geralmente aparecem. Vai se sentir em perfeita conexão com tudo ao seu redor e acreditará firmemente que o que tem diante de você é o que merece. Tudo estará no lugar certo, será capaz de obter o que você realmente desejava de uma maneira totalmente intensa e direta. Aproveite o seu tempo, invista em se amar. Dinheiro & Trabalho: Você tirará um tempo do seu trabalho e nem conseguirão localizá-lo por telefone. Não se preocupe, amanhã pode recuperar tudo. Os nascidos no segundo decanato terão agora a possibilidade de entrar em contato com novas culturas, expandindo seus conhecimentos e dando mais espaço para suas ideias. Saúde & Bem-estar: Sua cabeça dói mais do que deveria. Você pode estar exposto a uma série de contratempos que começarão a prejudicar sua saúde. Quando o exterior é instável, o interior sofre. Tente relaxar. Se a dor continuar, consulte um especialista.

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Sua vida sentimental será caracterizada hoje por estar focada em você mesmo. Vai querer ser o rei de um relacionamento e obter grandes benefícios dele. Os presentes são aqueles detalhes que fazem a diferença para você. Ama estar com pessoas que te surpreendem de maneiras que não está acostumado. Esse tipo de comportamento vai roubar seu coração e fazer você se sentir com sorte. Dinheiro & Trabalho: Você pode trabalhar em paz e dedicar-se aos compromissos habituais com excelentes lucros e satisfações. É o momento certo para fazer viagens culturais e se inscrever em cursos. Os nascidos no segundo decanato devem tentar ter um maior espírito de adaptação, a fim de obter o reconhecimento que lhes corresponde. Saúde & Bem-estar: Seu corpo nem sempre é tão forte. Há momentos em que você sente que a atividade diária é mais complicada para ser realizada. A felicidade e o cansaço podem andar de mãos dadas hoje.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A pessoa que deseja namorar pode estar caindo em seus braços de a pouco. Você não precisará de nada além de um pouco de atenção e carinho para obtê-lo. Há pessoas ao seu redor que são completamente afetuosas com você, mas não é suficiente, pode querer um pouco daquela seriedade que gosta tanto, por trás disso pode haver um coração entregue. Dinheiro & Trabalho: Você deve trabalhar duro e confiar em suas intuições sem se deixar influenciar pelas opiniões dos outros. Terá a oportunidade de estudar e expandir seus conhecimentos. Quem trabalha em tempo parcial terá a possibilidade de cultivar novos interesses e encontrar novas maneiras que lhes darão a possibilidade de aumentar sua autoestima e o desejo de fazer mais. Saúde & Bem-estar: Comece a encher sua geladeira com mais frutas, legumes e produtos frescos para cozinhar sua própria comida. Elimine alimentos pré-cozidos da sua dieta, se você quiser se sentir bem, caso contrário, sofrerá as consequências da má digestão.

Simpatia do dia | Simpatia para manter-se sereno em momentos difíceis

Em certos momentos de nossas vidas, temos que enfrentar situações que nos sobrecarregam e para as quais não encontramos alternativas imediatas de enfrentá-las. Mesmo que não percebamos, qualquer experiência negativa que se prolongue não havendo uma aparente solução para se desfazer dela, altera nosso humor a ponto de azedá-lo o tempo inteiro. O problema é que começamos a tratar mal os outros, brigar no trânsito, discutir por qualquer motivo, achar tudo ruim, ficamos muito susceptíveis a tudo e não nos damos conta da maneira como estamos agindo nesse momento. Pressões que são extremamente intensas, que duram por pouco ou muito tempo, ou os problemas que precisam ser enfrentados sem ajuda, podem causar uma enorme sobrecarga de estresse. O estresse é uma resposta natural e necessária à sobrevivência e, sob certas circunstâncias, pode desencadear sérios problemas de saúde, como, por exemplo, falta de memória e alterações no humor. Mesmo o estresse crônico também está relacionado aos transtornos de ansiedade e as consequências acabam sendo fisiológicas, psicológicas e comportamentais. Continue lendo