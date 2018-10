Veja como será a ordem de votação na urna eletrônica neste domingo

No dia 1º de outubro, comemora-se o Dia do Idoso, pessoa que possui idade igual ou superior a 60 anos. Essa data é fundamental para reforçar a importância da proteção a esse público e para reavaliarmos nossa atitude com relação aos idosos.

A Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Cultura, realizaram o Forró do Mirante especial para comemorar esse dia tão importante para essa turma jovem e animada.

A secretaria Rogéria Gondin, falou a respeito da comemoração.

“Resolvemos comemorar essa data especial hoje no forro do mirante para estarmos juntos com os nossos meninos e meninas da melhor idade, já que todas as terças-feiras se reúnem para dançar e se divertir. E nós só temos a agradecer a prefeitura de Brasileia por estar sempre apoiando as festividades da melhor idade”, finalizou Rogéria.

