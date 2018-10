Os eleitores irão escolher livremente quem será o governador do Acre

A democracia ainda é o sistema mais eficiente para a sociedade escolher os seus representantes. Durante toda a campanha (incluindo a pré) os cinco candidatos ao Governo do Estado mantiveram contato direto com a população através de entrevistas, sabatinas, debates e programas gratuitos de rádio e TV. Gladson Cameli (Progressistas), Marcus Alexandre (PT), Coronel Ulysses (PSL), Janaína Furtado (Rede) e David Hall (Avante) apresentaram os seus planos de governo e o currículo das suas vidas. Portanto, qualquer eleitor que quis conhecer os históricos e projetos dos pretendentes ao Palácio Rio Branco teve informações de sobra para fazer a escolha. Neste dia 7 de outubro cabe a cada um ir até as urnas e manifestar a sua vontade livremente. As “pressões” usuais aconteceram numa escala muito menor nestas eleições de 2018. Talvez porque depois de tantos escândalos na política gerados exatamente por conta da disputa eleitoral os candidatos que costumam usar de meios escusos para conseguir o voto tenham se intimidado. Então cada eleitor deve pensar na sua escolha. Pois é o próximo governador que poderá garantir maiores investimentos na segurança pública, na saúde, na educação, na infraestrutura e na geração de empregos no Acre. Assim a responsabilidade é de cada um porque o futuro estará acontecendo com um novo governador a partir de 1 de janeiro de 2019.

E tem mais…

Os acreanos irão escolher ainda os dois representantes do Estado no Senado, oito deputados federais, 24 deputados estaduais e o presidente da República. Cada qual com a sua preferência de acordo com o entendimento do processo. Dizer que quem vota em um é o certo e o outro que tem um candidato diferente é o errado não passa de estupidez. A democracia pressupõe o contraditório, a diferença e o debate de ideias. Essa liberdade é preciosa e depende da ação de cada eleitor e eleitora neste dia para que possamos mantê-la viva.

Dia de trabalho

Como sou jornalista de política esse dia 7 de outubro significa pra mim muito trabalho. Fazendo textos para o ac24horas e participações no rádio e na televisão. Então essa coluna será curta. Mas quero deixar o meu brado de Viva a Democracia e Viva a Liberdade. Amanhã eu volto cheio de informações.