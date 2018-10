Não chamem para o mesmo tacacá

Não chamem o prefeito de Senador Guiomard, André Maia , e o senador Sérgio Petecão (PSD), para tomar tacacá na mesma banca. Petecão não esconde a sua mágoa com a omissão de Maia em relação à sua candidatura. “Simplesmente sumiu na campanha, não reconheceu a ajuda que lhe dei para se eleger. Tive que compor com outras forças para assegurar uma votação boa em Senador Guiomard”, revelou ontem à coluna um magoado Petecão. Todas as pesquisas apontam no sentido do senador Sérgio Petecão (PSD) ser reeleito com uma votação histórica. Lidera com folga nas intenções de votos sobre o seu adversário mais próximo. Mas não quer entrar no já ganhou: “a minha campanha vai até a última hora permitida, temos que no domingo ir para a urna votar, para confirmar o que dizem as pesquisas. Temos que ter humildade, muita humildade”. A segunda vaga de senador, pela ordem está sendo disputada entre Márcio Bittar (MDB), Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT), na base do voto a voto.

ERRATA (REFAZENDO NOTA)- “COMPRAR MAIS CADEIRAS”

A Procuradoria Geral do Estado vai ter que comprar mais cadeiras, caso se confirme amanhã a vitória de Gladson Cameli (PROGRESSISTA). Uma dezena de Procuradores em outras funções no estado, terão que retornar ao trabalho original, em janeiro.

SÓ OS APAIXONADOS NÃO VIAM

Na cidade o que se via nesta campanha era um sentimento grande de mudança. Cansaço e repúdio ao governo do PT. Só os apaixonados não viam. A arrogância costuma cegar. Aí está nova pesquisa do IBOPE confirmando que a eleição para governador vai acabar no primeiro turno: Gladson Cameli (PROGRESSISTA) 54% dos votos válidos e Marcus Alexandre 35%.

APERTOU O CINTO

A disputa do Senado também apertou o cinto do PT. Considerando os votos totais, Petecão tem 59%, Márcio Bittar (MDB) 43%, Jorge Viana (PT) 32%, Ney Amorim (PT) 28% e Minoru Kinpara (REDE) 16%. Pedrazza (PSL) ficou com 3%. A segunda vaga, dificilmente, não será do Márcio Bittar (MDB). A pesquisa do DELTA, a ser publicada hoje, tende a referendar os dados.

ESTÁTUA Á BURRICE POLÍTICA

Os dirigentes da oposição deveriam erguer uma estátua á burrice aos coordenadores políticos do PT. Jamais deveriam ter lançado duas candidaturas ao Senado. Mais foram olhudos, arrogantes. Vão ter agora que engolir a desastrada estratégia. Achavam que, ganhariam de lavada não só o governo, mas as duas vagas de senadores. Que dariam um passeio na oposição. O feitiço virou contra o feiticeiro: devem perder para o governo e para o Senado.

OS CARGOS SÃO PASSAGEIROS

O grupo que cerca o governador preferiu ficar de brincadeirinha nas redes sociais, com ofensas baratas, e se esqueceu do principal: fazer campanha. Eleição não se ganha sentado e tomando café. Não poderia dar outro resultado diferente dos que as pesquisas estão projetando.

A EMPÁFIA É UMA MÁ COMPANHIA

Na política, a empáfia é uma má companhia. O que se viu ao longo desta campanha foi a maioria dos secretários do governo publicando ataques ao candidato Gladson Cameli, ao Sérgio Petecão, com qualificações humilhantes. Se esqueceram do principal: pedir votos.

NÃO SERIA A PREFEITA?

Leio anúncio do diretor do RBTrans, Gabriel Forneck, que o desmoronamento de um trecho da estrada do Quixadá foi reparado. A PMRB foi célere. Não seria a prefeita Socorro Nery a fazer o anúncio? Numa gestão municipal, a imagem positiva a ser projetada é da prefeita. Ou não?

ALAN RICK

Ninguém defendeu mais de peito aberto as pautas evangélicas do que o deputado federal Alan Rick (PRB). Travou uma batalha contra a ação da esquerda a favor do aborto, de defender a erotização nas escolas, o casamento gay e outros temas. Alan foi defensor das pautas a favor da família. E por isso pode chegar com moral para pedir o voto evangélico à sua reeleição.

CORRIDA CONTRA O TEMPO

Há toda uma concentração de forças neste último dia para tentar manter o mandato do senador Jorge Viana (PT). O argumento é forte: de que numa vitória que se desenha da oposição para o governo, o Jorge com mandato seria o único capaz de manter vivo o PT. Deveriam ter pensado nisso no começo da campanha. Deixaram o Jorge contra tudo e contra todos. Foi até humilhante para quem tem um currículo como o do JV.

MUITO MAIS COMPLICADO

A cúpula petista errou ao não considerar uma possível vitória de Jair Bolsonaro (PSL) para a presidência, o Jorge Viana sem mandato ficaria mais difícil reorganizar o PT, no Acre. O Instituto de Pesquisa Paraná deu ontem Bolsonaro 49,9%% e Hadad 25,6%. Quadro negro.

DR.JEFRSON, UM NOME LIMPO E QUALIFICADO

É muito simples você escolher um candidato a deputado estadual. Primeira coisa é saber se tem um nome limpo, se tem algum tipo de serviço prestado à sociedade e se tem qualificação para ter um mandato na ALEAC. Um nome que preenche todos estes requisitos: Dr. Jefrson Pururuca, candidato pelo PTB. Tudo indica de vir a ser o mais votado da sua chapa. Bom nome.

NOTÍCIA FALSA

Não é verdadeira a notícia que circulou nas redes sociais de que o candidato a senador, Ney Amorim (PT), tinha jogado a toalha da sua candidatura. Continua na campanha até com mais intensidades de que começou.

ANOTEM E CONFIRAM

Podem anotar para conferir: só por algo extraordinário que possa acontecer neste último dia de campanha, não vai confirmar a projeção da candidata à deputada federal, Mara Rocha (PSDB), de ser a mais votada entre todos os candidatos à Câmara Federal, nesta eleição.

FECHOU REDONDA

A Mara Rocha (PSDB) conseguiu algo nada fácil numa campanha, chegar nos três últimos dias que antecedem a eleição, com a candidatura numa espiral crescente. A sua candidatura pegou.

SEMPRE ATUANTE

O vereador Roberto Duarte (MDB), o mais atuante da atual legislatura na Câmara Municipal de Rio Branco é ativo no exercício do mandato. Foi o único político que se viu durante a última enxurrada ajudando as famílias que tiveram suas casas alagadas, por inércia do poder público. Roberto é uma das gratas revelações da oposição. É candidato a deputado estadual.

VOTAÇÕES ESTUPENDAS

Nicolau Junior (PROGRESSISTA), Luiz Gonzaga (PSDB), Josa da Farmácia (PODEMOS) e Antonia Sales (MDB) e Jonas Lima (PT), são os candidatos que virão com votações expressivas a deputado estadual do Juruá. O Juruá continua votando cerrado nos candidatos da região.

DESTAQUES DA OPOSIÇÃO

Ghélen Diniz (PROGRESSISTA), Luiz Gonzaga (PSDB), Eliane Sinhasique (MDB) e Nelson Sales (PROGRESSISTA), foram os deputados que exerceram de fato o papel de oposicionistas ao atual governo do PT. Não deram tréguas ao PT, sempre com denúncias fundamentadas.

CARREATA GIGANTE

As informações que chegaram de Sena Madureira foram que o prefeito Mazinho Serafim (MDB) fez ontem a maior carreata-passeata da história política do município, em apoio à candidatura da sua mulher, Meire Serafim (MDB), á deputada estadual. Ela é muito forte.

VOZ DA EXPERIÊNCIA

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) sempre foi muito frio ao analisar um quadro político. Não se entusiasma. Em sua opinião, Gladson Cameli ganha no primeiro turno e a oposição elege Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB) ao Senado. Flaviano tem pesquisas diárias.

GEMIL JUNIOR

Outro bom nome que está na disputa de uma vaga de deputado estadual pelo PDT.

CHAPA DA OPOSIÇÃO

Muita gente não acreditava. Mas o deputado federal Flaviano Melo (MDB) conseguiu se reinventar politicamente, ele fez uma campanha leve no horário eleitoral, e soube usar a maior ferramenta desta eleição, que foi a rede social. Chega na votação com cotado para ganhar.

MUITAS NOVIDADES

Podem existir muitas novidades policiais para a imprensa depois da eleição. Só isso.

LEALDADE FOI ÁS FAVAS

Não aplaudo a deslealdade política. Mas o que teve de gente com cargo de confiança no governo, que nesta reta final acertou apoiar o Gladson Cameli e os candidatos a senadores da oposição, não esta escrito no gibi. Se o governador soubesse um terço da missa……. My God!

CHARLENE CONTINUA CANDIDATA

A candidata à deputada federal Charlene Lima (PTB) continua apta para ser votada, mesmo estando presa. Nada impede que o eleitor vote nela na eleição de amanhã. Sua candidatura é legal. Não foi condenada a nada.

NOMES FORTÍSSIMOS

Três nomes fortíssimos a deputado estadual pelo PT: Daniel Zen, Leila Galvão e Jonas Lima.

QUAL É DAS COMUNISTAS?

O PCdoB tenta nesta eleição voltar a ser protagonista na FPA: Edvaldo Magalhães e Jenilson Lopes são candidatos a deputado estadual. E Perpétua Almeida à deputada federal. A Perpétua disputa numa chapa dificílima. Jenilson e Edvaldo também numa chapa difícil para a ALEAC.

CHAPAS DA MORTE

A chapa de Federal PT-PSB-PCdoB deve fazer dois deputados. Para se eleger a Perpétua Almeida (PCdoB) tem de derrotar Léo de Brito (PT), Raimundo Angelim (PT), Sibá Machado (PT) e César Messias (PSB). Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Jenilson Lopes (PCdoB) estão na coligação PT-PCdoB à ALEAC. Terão de derrotar Daniel Zen (PT), Jonas Lima (PT), Leila Galvão (PT), Lourival Marques (PT) e Jackson Ramos (PT). Tarefas não impossíveis para o PCdoB, mas duras.

ALTO NÍVEL MANTIDO

Amanhã é o dia da eleição. Estamos chegando ao final de mais uma campanha. Mantivemos na coluna ao longo da disputa eleitoral o alto nível. Passamos ao largo das Fakes News, não entramos nas campanhas de baixarias, ao contrário, repudiamos. Em nenhum momento este espaço foi usado para ofender a moral de nenhum candidato, Quando solicitado sempre foi dada a voz do contraditório. A coluna manteve a linha de mais de quarenta anos, sempre voltada para um ponto: os que estão no poder e os políticos sempre passam. E a coluna continua. Vamos todos às urnas.