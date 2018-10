Demonstrando força, Marcus Viana reúne milhares de petistas na Baixada da Sobral

Um dia antes da votação, o candidato a governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), agradeceu ao povo do Acre pela receptividade durante todo o período eleitoral. Cameli está em Cruzeiro do Sul, sua cidade natal, onde vota na manhã deste domingo, 07.

“O sentimento é de dever cumprido. Visitamos todos os municípios, visitamos todas as regionais da cidade de Rio Branco. Respeitamos as famílias acreanas. Temos propostas e apresentamos ao povo medidas para melhorar a segurança, saúde, educação, infraestrutura, entre outras áreas”.

Gladson disse ainda estar satisfeito por ter feito uma campanha limpa ao lado do seu vice Major Rocha, baseada em propostas sólidas e viáveis para o Acre, ao contrário do candidato opositor que não apresentou medidas para tirar o estado da crise. A expectativa do candidato a governador é que o pleito encerre no primeiro turno. Segundo ele, agora a decisão está nas mãos de Deus e do povo.

“Vamos fazer essa mudança juntos. O Acre é de todos e não pertence a um partido. Pertence às famílias acreanas e aqueles que escolherem viver aqui. Estamos unidos nessa luta para tirar nosso estado do atraso e ajudar nas transformações pelas quais ele precisa em todos os segmentos. Vou mostrar como se administra um estado com respeito às pessoas”, disse o candidato a governador.

Conforme Gladson, o Acre terá neste domingo a oportunidade de renovar seus quadros políticos e viver um novo tempo de esperança, progresso e liberdade.

“É tempo de mudança. Todos nós estamos mobilizados por conta de um novo projeto para o Acre. Não abram mão do direito ao voto e compareçam nas urnas. Esperamos chegar amanhã e sairmos vitoriosos. Conto com os votos de cada um de vocês. É 11! Vamos devolver a liberdade e a paz dos acreanos”, garantiu ele.