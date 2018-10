Coronel Ulysses se compromete em cortar mordomias para gerar empregos

Desde o início desta semana dois helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) estão atendendo 40 locais no Acre com o transporte de urnas, mesários e policiais às seções eleitorais instaladas em regiões isoladas.

Até esta quinta-feira, 4, mais de 30 locais foram atendidos. Nesta sexta-feira, 5, a FAB conclui a missão com voos para o Seringal São Francisco, Aldeia Três Cachoeiras, Aldeia Extrema, Aldeia Jatobá, localizados na região do Alto Acre.

Um dos helicópteros fica baseado no aeroporto de Cruzeiro do Sul e o segundo em Rio Branco. A partir de segunda-feira, 8, os militares começam o deslocamento para buscar as equipes distribuídas nos locais de votação.

A maior parte das comunidades está localizada na região do Vale do Juruá, mas há também nos municípios de Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Assis Brasil. São comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e seringais, que contam com mais de 50 seções eleitorais criadas pelo Tribunal Regional do Acre (TRE-AC), com o objetivo de levar às populações mais isoladas do Acre o direito ao voto.