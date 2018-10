Casa é destruída por incêndio criminoso no bairro Palheiral; polícia prende suspeito

A Justiça Eleitoral promoverá mudanças em seu portal na Internet entre as 18h desta sexta-feira, 5, e as 8h da próxima segunda, 8, em resposta ao crescimento de demandas de acesso que costuma ocorrer às vésperas das eleições.

A ação integra um conjunto de iniciativas adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para aumentar a segurança dos sistemas utilizados pela Justiça Eleitoral – em especial, os de totalização dos votos e divulgação de resultados.

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) informa, no entanto, que o acesso ao Sistema Processo Judicial Eletônico (PJe) será mantido nos dias 6 e 7 de outubro. Informa, ainda, que não haverá suspensão de prazos processuais e todas as petições deverão ser protocoladas pelo sistema, cujo acesso é feito pelo endereço www.tre-ac.jus.br

O Diário de Justiça Eletrônico e o Mural Eletrônico também permanecerão disponíveis no site do Tribunal, com atualização das publicações. Esses e outros serviços de maior relevância para o usuário, como consultas aos locais de votação, ao título de eleitor e canais de comunicação não serão interrompidos.