Ao lado de Márcio e Petecão, Gladson é recebido por multidão na Baixada da Sobral

Os últimos programas eleitorais dos dois principais candidatos ao governo do Acre, Marcus Viana (PT) e Gladson Cameli (Progressistas), repetiu o que foi a campanha até aqui.

O marketing de Marcus Viana, por exemplo, tentou mostrar mais uma vez que o petista é um rapaz trabalhador que acorda cedo. A propaganda começa com um galo cantando e Marcus dizendo: “Eu gosto de acordar cedo e ver o dia render”.

A propaganda também mostra Marcus com a esposa Gicélia e os filhos Caio, Ian e Gael e faz uma correlação de sentimento familiar do candidato e seu trabalho nos alagamentos ocorridos em Rio Branco. O marketing explora Marcus dentro da água puxando um barco e carregando uma cadeira.

Vestido de verde, Marcus fala em um novo ciclo de trabalho, diz que é preciso ter “experiência, responsabilidade” e que “sem isso não se garante nem a folha em dia”. Ele cutuca, sem citar Gladson, que “os aliados do governo Temer estão atrasando os salários até em Estados mais ricos” e acrescenta que quer “cuidar do Acre com o mesmo carinho que cuidei de Rio Branco”.

“Eu gosto de acordar cedo e ver o dia render. Foi assim que andei todos os municípios pra fazer nosso plano de trabalho. Eu sei que daqui pra frente vamos ter muito trabalho, mas de trabalho eu não tenho medo”, diz o petista em sua última propaganda.

A propaganda de Gladson Cameli faz questão de mostrar a importância de Major Rocha, vice do progressista. Em um tom paz e amor até nas cores, o azul e branco, o candidato rememora que fez uma campanha de propostas para “governar um Acre para as pessoas e sem perseguição”.

O marketing apresenta Gladson ao lado da esposa Ana Paula e do filho Guilherme, e Major Rocha com sua mulher Selma e o filho Wherlles Emanuel.

“Eu e o Gladson fizemos uma campanha pensando em todas as famílias”, diz Major Rocha depois que é apresentado por Gladson como um vice ideal.

Algumas das principais propostas de Cameli são apresentadas na propaganda por colaboradores.

A propaganda de Gladson reafirma o plano do candidato do Progressistas para a área de infraestrutura citando as BR’s 364 e 317, a ponte do rio Madeira, a Estrada do Pacífico e um programa de conservação dos ramais para o escoamento da produção.

O Imac é citado como um órgão que não vai perseguir, mas auxiliar os produtores rurais.

Ainda conforme a propaganda, caso seja eleito, Gladson vai “trazer para as ruas 250 policiais que estão em funções burocráticas”, “chamar os aprovados em concurso público” e implantar a Polícia Comunitária e o Batalhão de Fronteiras.

O programa eleitoral repete que o candidato da oposição vai concluir todas as obras inacabadas do Estado como o Pronto Socorro de Rio Branco, UPA de Cruzeiro do Sul, o Hospital de Brasileia e o Hospital do Câncer e afirma que Cameli vai construir 10 escolas de tempo integral e quatro escolas militares.