TRE Acre informa que acesso ao PJe será mantido durante o final de semana

A partir das 8h de domingo, 7, estarão abertos os locais de votação para as eleições de 2018. No total são 728 locais e 1.924 sessões distribuídas em todo o Estado. Como neste pleito os eleitores terão que votar em seis candidatos aos cargos públicos, o Tribunal Regional Eleitoral pede paciência nas filas.

“Nós pedimos cautela e paciência nessas eleições pois temos aí votação para deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente. Provavelmente será mais demorado e pra ajudar, indicamos aí que levem as famosas “colas” que podem ser impressas através do site do Tribunal Superior Eleitoral. Com isso nós pretendemos garantir ordem e um pleito tranquilo sem tumulto ou alterações”, disse a desembargadora, Regina Ferrari.

Nesta sexta-feira e sábado, os locais irão ser preparados para receber os eleitores no domingo, dia 7. As salas estão sendo devidamente identificadas com as sessões e o policiamento sendo feito para prevenir crimes eleitorais.

Caso o eleitor queira fazer algum tipo de denúncia por crime eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza dois números para reclamações: (68) 3212 6864 e (68) 3212 6678 e também pelos veículos de comunicação via rede social do MPAC (e-mail: ouvidoria@mpac.mp.br e Facebook: Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Acre).