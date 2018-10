Proprietários terão 20 dias para quitarem débitos ou veículos apreendidos vão a leilão

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) publicou na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta sexta-feira, 5, edital de Notificação aos proprietários de veículos removidos sob pena de irem a leilão, em Cruzeiro do Sul (AC).

O edital apresenta a lista de 70 veículos entre motos e carros. Os proprietários são alertados a retirarem seus veículos do Pátio de Veículos Removidos da 1ª CIRETRAN – Cruzeiro do Sul, no prazo de 20 dias, a contar da publicação do edital.

O Pátio de Veículos fica situado na Avenida Copacabana, 658, Floresta, CEP: 69.980-000, no município de Cruzeiro do Sul-AC, com a devida quitação dos débitos a eles vinculados. Caso não apresentem os comprovantes de quitação os veículos serão leiloados.