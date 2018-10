Oposição solicita à Polícia Federal atenção especial contra o uso da máquina pública nas eleições e colocará cinco mil fiscais nas ruas

A oposição teme que o dia da votação, neste domingo, 07, seja marcado pelo abuso do poder econômico e o possível uso das estruturas de Estado e Municípios comandados pelo Partido dos Trabalhadores no Acre e aliados e solicitou à Polícia Federal por meio de seu setor jurídico urgente atenção especialmente no interior do Acre.

“Em todos os pleitos eleitorais, o abuso de poder político e econômico tem assolado nossas eleições no estado do Acre, notadamente naqueles municípios com maior dificuldade de acesso, o que acaba por desvirtuar a livre vontade do eleitor”, afirma Cristopher Mariano, advogado da coligação Mudança e Competência, que tem Gladson Cameli (Progressistas) como candidato a governador.

Os 11 partidos da coligação colocarão cinco mil fiscais nas diversas seções eleitorais do Acre no dia das eleições.

No ofício encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, a coligação reafirmou que o abuso de poder econômico é um risco presente em todas as eleições locais, o que influencia diretamente nos resultados de cada pleito.

“Antevendo que tal situação possa voltar acontecer neste pleito, vimos à presença de vossa excelência solicitar redobrada atenção nessas localidades do interior do estado e, dentro do possível, que seja deslocado contingente, seja próprio, seja com apoio do Exército Brasileiro, para todos os municípios acreanos, a fim de coibir tal prática no dia 07 de outubro próximo”, concluiu o advogado.