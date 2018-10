Horóscopo do dia 5 de outubro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Revele suas atitudes, assim você não gerará um clima ruim no vínculo amoroso. Sua alma gêmea ficará irritada e desconfiada com seu jeito de agir, tente mudar sua maneira de sempre tentar provocar ciúmes. Aposte na coexistência se o seu coração assim o pedir. Dinheiro & Trabalho: Neste dia analise suas finanças porque as contas não estão dando resultados positivos. Você deve verificar no que você está gastando seu dinheiro. Superar vários obstáculos no trabalho se faz necessário para avançar na empresa, se necessário, crie em torno de você uma rede de contatos interna. Saúde & Bem-estar: Hoje é o dia perfeito para fazer uma pausa, de preferência no final do expediente porque dias que você está à beira do estresse. Faça também alguma atividade que libere você das tensões acumuladas. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Bom momento para definir de uma maneira mais séria o compromisso. Trabalhe para que seu relacionamento se sustente e persista ao longo do tempo. Há um grande crescimento na vida como um todo do casal. Dinheiro & Trabalho: Esteja alerta e disposto, porque seu chefe poderia colocá-lo à frente do projeto que está sendo preparado há muitos meses. Prepare e aceite a proposta. Depois disso há também um crescimento econômico meteórico, sempre que adote medidas sensatas para cuidar bem do seu dinheiro. Sempre avalie o início de novos negócios. Saúde & Bem-estar: Se você pretende recuperar sua silhueta, o dia está perfeito para iniciar uma dieta. Comece a reduzir a ingestão de doces e carboidratos. Um bom ciclo também para equilibrar as forças. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Os assuntos do coração não param de atormentá-lo, portanto, pare de fazer comparações com relacionamentos passados. Não se apegue a problemas anteriores que não adicionam nada na sua vida amorosa de hoje. Relaxe porque a vida segue. Siga em paz. Dinheiro & Trabalho: Prepare-se, pois você terá a oportunidade de modificar e aplicar todas as suas estratégias de trabalho e, assim, obter um bom retorno econômico. Em seu trabalho, o objetivo comum é mais importante que interesses pessoais. Procure fazer o seu melhor sempre mostrando seu conhecimento e capacidade. Ajude, mas se preserve. Saúde & Bem-estar: Embora ultimamente os problemas parecem ter se acumulado, não deixe seu mau humor explodir com as pessoas ao seu redor. Reconsidere e reconheça que você está errado por isso há esse acumulo de problemas. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje você está com um charme total, ideal para conquistar. Ótimo dia para declarar seu amor a alguém ou tentar uma reconciliação. Evite se trancar, aproveite as boas energias que o acompanharão hoje e saia para a vida em busca do amor. Dinheiro & Trabalho: Não hesite e participe da reunião, evite discutir com seus colegas. Entenda que todos podem dar seu ponto de vista e juntos vocês podem chegar a uma boa conclusão. Recupere se prestígio no trabalho. Aqueles que uma vez desconfiaram de suas realizações se renderão à evidência de sua capacidade. Saúde & Bem-estar: Admita seus limites físicos e tome precauções para não se machucar porque a chave do sucesso é fazer as coisas gradativamente e sempre. Lembre-se de que seu corpo é a ferramenta para alcançar seus objetivos. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Tente descobrir suas próprias falhas e conserte os erros cometidos. Tente não ficar bravo com o seu parceiro, já que você foi o culpado. Não finja resolver primeiro seus problemas financeiros, porque o que está em jogo é seu amor e sua felicidade. Dinheiro & Trabalho: Durante este dia, deixe tudo claro. Tente organizar todos os documentos e não se esqueça de acompanhar as questões legais e financeiras. A crise não aumentará se você colocar um pouco mais de interesse pelos negócios. Se eles tentam você com um novo negócio, verifique se você tem uma base sólida que permita investir nele. Saúde & Bem-estar: Se você quer mostrar um corpo escultural, mexa-se e inscreva-se em uma academia. Comece a se exercitar agora, para que o verão chegue com você bem da vida. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não resista a comunicar seu parceiro como você se sente ultimamente, caso contrário, você continuará a reclamar que sua alma gêmea não o entende como você quer. Os dois precisam saber dos problemas e dificuldades de cada um para viver de fato a dois. Dinheiro & Trabalho: Prepare-se, pois será um dia duro cheio de trabalho. Coloque toda a energia para obter boas recompensas e realizar todas as tarefas atribuídas da melhor maneira. As terríveis dificuldades financeiras pelas quais você passa estão cedendo e até o final do ano você ficará livre de tudo que atrapalha sua vida. Paciência e disciplina. Saúde & Bem-estar: Você encontrará um grande alívio, se você dedicar uma parte deste dia para refletir e fazer uma autoanálise. Desta forma, tomará as rédeas da sua vida e deixará de lado a agressividade gerada por essa situação de descontrole. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você não ouve falar dessa pessoa há dias, não hesite em ligar para ele. Planeje um jantar ou um lanche e convide-o, você vai se surpreender como não pensou nele como seu amor ao seu lado. A distância às vezes nos faz rever certas coisas de uma outra maneira. Dinheiro & Trabalho: Verifique o status de sua renda e reformule o gerenciamento do seu dinheiro. Desta forma, você conseguirá um melhor aproveitamento de suas finanças. No trabalho você hoje está tão determinado que ninguém ousará contradizê-lo. Sua energia transborda e a equipe trabalha no seu ritmo, algo que você adora. Saúde & Bem-estar: Hoje é um daqueles dias em que você acordará com uma dose extra de energia, o que o ajudará a cumprir rapidamente todas as suas obrigações. No final do dia relaxar com seu amor ou amigos, afinal hoje é sexta! Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Tente não temer o compromisso. Será um bom momento para começar a planejar com sua alma gêmea o futuro do relacionamento amoroso que vocês têm. Seu bom coração é fundamental para que ela se sinta segura a seu lado no futuro a dois. Dinheiro & Trabalho: Se você não está devidamente informado e certo para investir nesse negócio, você deve consultar um amigo antes de tomar essa decisão financeira. No trabalho quanto mais compromissos se acumulam, maior o risco de cometer pequenos erros. O problema pode custar-lhe caro. Uma coisa de cada vez e até o final dela, sempre. Saúde & Bem-estar: Pare de duvidar e opte também por se consultar com a medicina natural, pois isso o ajudará a combater o nervosismo. Tente mudar essa mania que tem de se automedicar. Faça exercícios constantemente. Touro você tem muita energia acumulada. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Caso seu parceiro esteja deprimido, tente encorajá-la. Não a force a mudar sua atitude, tente dar-lhe apoio incondicional. Você precisa se juntar com quem assume responsabilidades sem perder o seu humor. Hoje um jantar a dois é o ideal para fechar a semana. Dinheiro & Trabalho: Melhore os projetos e selecione-os seguindo uma ordem estrita de prioridades. Desta forma, você pode desenvolver e alcançar todos os objetivos. Hoje tente ficar longe de pessoas excessivamente ansiosas porque elas o levam a agir impulsivamente. As coisas se resolvem rapidamente, mas sem atropelos. Saúde & Bem-estar: A introspecção será muito útil para evitar tensões prejudiciais à sua saúde. Hoje na hora do almoço experimente se alimentar de verduras, legumes, cereais e frutas. Acompanhado de um bom suco natural. A tarde fluirá de maneira fácil e leve. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Deixe as inibições de lado e você alcançará os cumes de prazer com seu parceiro. Não deixe a chama do amor sair e o relacionamento cair na rotina. Pense que há muito tempo que você não a leva num motel ou num lugar parecido para desfrutar do amor. Aventure-se. Dinheiro & Trabalho: Faça cálculos e evite gastar excessivamente, caso contrário, você não poderá cobrir seus gastos. Não se exceda nas despesas, proteja seu futuro financeiro. Nem com medo nem tão ousado, saiba como manter a atitude correta. Renda para isso você tem e em sua profissão, passa por um período de extrema segurança. Saúde & Bem-estar: Hoje à noite é o momento ideal para ir às compras com seu amor. Não hesite por um minuto e compre aquela peça que você tanto deseja. Isso fará com que você se sinta melhor e mais atraente. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Quando você tem uma discussão com seu parceiro, tente se cuidar com as palavras que você diz. Saiba que suas opiniões podem machucá-lo e afastá-lo de você. Não se trata de estar certo ou errado, se trata de educação e respeito acima de tudo. Dinheiro & Trabalho: Em pouco tempo, eles lhe darão a oportunidade de ocupar a posição que você deseja. Antes de aceitar a proposta, tente esclarecer suas ideias de antemão. Você terá sucesso nas negociações. Momento de melhorar sua imagem comercial e também é o momento adequado para realizar aquela viagem de negócios. Saúde & Bem-estar: Seu humor continuará a diminuir, evite reuniões em massa. Será importante estabelecer um equilíbrio entre a sua vida social e o seu descanso. O que falta em você é se aplicar a uma rotina leve de exercícios e alimentação adequada. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Pare de dar tantas voltas e tome sua própria decisão no amor. Confie no que seu coração lhe diz e não siga o que terceiros dizem. Se você gosta da pessoa e se sente bem ao lado dela, se a sua razão também lhe diz que é o certo a fazer, então faça! Dinheiro & Trabalho: Diante de situações de engano ou manipulação no local de trabalho, fique mais esperto e não se deixe envolver por uma pessoa que manipula a todos e que infelizmente é chefe do setor. Reaja inteligentemente quando confrontado com questões que o pretendem comprometer. A competição não pode com você, porque você está um nível acima dessas pessoas de caráter duvidoso. Saúde & Bem-estar: Será um dia para interromper as responsabilidades por um curto período de tempo e dar um passeio. Tente organizar uma saída para esta tarde. Se afaste um pouco das obrigações diárias pedindo permissão para isso. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia para ter paz e harmonia em sua família

A família é, em si mesma, uma fonte de felicidade para qualquer indivíduo. No entanto, exige cuidar dela, manter um bom relacionamento entre os membros. Se houver harmonia e boa convivência em uma família, a felicidade e a segurança de seus membros será plena. É importante, portanto, cuidar das relações entre os membros, desde o respeito e afeto, até alcançar que permaneça uma família feliz e harmoniosa. O trabalho e a conquista de objetivos proporcionam uma profunda satisfação ao dar o melhor de nós mesmos em desenvolver nosso potencial e continuar em constante crescimento. Mas, para desfrutá-lo, é essencial ter paz e harmonia no núcleo familiar. Com eles podemo compartilhar nossos sucessos e enfrentar juntos todos os desafios, por mais difíceis que possam parecer. Sem essa paz e harmonia familiar, nunca poderemos alcançar a felicidade plena. “Paz e harmonia são a maior riqueza da família” (Benjamin Franklin). Continue lendo