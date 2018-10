Homem é encontrado morto em ramal do bairro Vila Acre; polícia investiga o caso

Um homem de nome ainda não identificado, foi encontrado morto no ramal do Pica-Pau região do bairro Vila Acre, em Rio Branco. A morte teria acontecido durante a madrugada desta sexta-feira (05).

A informação registrada em Boletim de Ocorrência no Centro Integrado em Operações (Ciosp), é de que o homem foi encontrado caído em via pública por populares. Ele estava com um ferimento provavelmente feito por arma branca no pescoço e sem sinais de vida.

A Polícia Militar permaneceu no local ate a chegada da perícia criminal que após a coleta de informações removeram o corpo a base do Instituto Médico Legal (IML).