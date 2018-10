Eletrobras Acre divulga plano de contingência para as eleições 2018

A ordem partiu do Palácio do Planalto: o Exército deve colaborar com as eleições no Acre garantindo tanto o processo de votação, quanto o processo de apuração. Justamento por isso, 17ª Brigada de Infantaria de Selva estará em 11 municípios do Acre atuando para manter a regularidade do processo eleitoral.

Ainda segundo o Comando de Fronteira do Acre, os militares também estarão presentes em outras cinco cidades no Sul do Amazonas. Ao todo, por tanto, serão fiscalizados 422 locais de votação no próximo domingo, dia 07, dia das Eleições Gerais. Serão 1500 homens à disposição do pleito e da Justiça Eleitoral.

A brigada também estará realizando o apoio ao transporte de urnas eletrônicas para algumas localidades mais distantes e de difícil acesso na região amazônica. Para isso, a 17ª Brigada estará utilizando-se de 105 viaturas, 20 embarcações e 03 aeronaves. A ação atende ao Decreto Presidencial nº 9379 de 21 de maio de 2018.