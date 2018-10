Chuva alaga e obstrui ruas e eleva nível do rio Acre; houve até aparição de jacaré em estacionamento da Ufac

A chuva que atingiu Rio Branco na noite desta quinta-feira, 04, alagou diversas ruas e invadiu casas. Há meses a capital não registrava um volume considerável de chuva.

Há registro de alagamentos de rua no Tucumã, Santa Inês, vários pontos do Bosque, Nova Estação, Santa Quitéria e Conquista.

Na rua Otávio Rola, via que dá acesso a avenida Antônio da Rocha Viana, por causa do volume da água, vários motoristas tiveram que usar acessos transversais como alternativa. Um trecho da rua nas proximidades da Batista da Vila Ivonete ficou debaixo d’água.

Há registro de alagamento na rua Hugo Carneiro, no Bosque. O problema, aliás, é antigo e se agravou após a execução de uma obra da prefeitura no local, informam moradores. A água invadiu várias casas na rua, conforme mostram vídeos divulgados na internet.

A avenida Getúlio Vargas, importante via da capital, no trecho onde fica localizado o Deck restaurante, voltou a alagar. O registro da via completamente alagada foi publicado na internet.

Ainda durante a chuva, o estudante Richard Brilhante registrou por meio de vídeo a aparição de um jacaré em um dos estacionamentos da Universidade Federal do Acre.

O major Falcão, do Corpo de Bombeiros, informou que choveu na noite desta quinta-feira, 37.2 mm, um volume considerável, diz.

Ele também disse que não houve nenhum registro de chamadas relacionadas à chuva.

A Defesa Civil informou que houve uma elevação de 41 centímetros no nível do rio. O manancial estava com 1.63 metros ontem e amanheceu com 2.04 nesta sexta-feira.