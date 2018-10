Alguém entende esta campanha?

Aconteceu um fechamento de apoio mútuo entre os grupos do candidato ao Senado, Ney Amorim (PT) e do candidato a vice-governador Major Rocha (PSDB), em reunião esta semana. Pelo acordo haverá migração de votos para as candidaturas de Gladson Cameli, Sérgio Petecão e Mara Rocha, e com a recíproca sendo verdadeira, em relação ao candidato Ney. Para depois ninguém vir com filigranas, negar o óbvio, eu liguei antes para o Major Rocha e perguntei sobre este fato. Confirmou que aconteceu a reunião. Perguntei sobre um adesivo do Ney, que ele na ocasião tinha colado em sua camisa. “Um apoiador do Ney que pregou e deixei”, disse. A foto é esta estampada. No rumo que a campanha tomou, com o Ney sendo massacrado de todas as maneiras, num fogo amigo de grupos petistas, sofrendo boicote, não considero nada de anormal que o seu grupo tenha uma reação. Perguntei ao Rocha se o Ney estava presente. Resposta do Rocha: “não participou por estar viajando, mas sabia”. Quem o representou foi o assessor político Márcio Pereira. E como não brigo com a notícia e que faço a publicação. Quem quiser que faça a sua interpretação. Uma consideração: a reta final para a segunda vaga do Senado pegou fogo.

SEGUNDA VAGA DO SENADO ESTÁ ABERTA

Mesmo com o crescimento nos últimos dez dias da candidatura do Márcio Bittar (MDB) na briga pela segunda vaga do Senado, não há nada definido. A última pesquisa mostrou um grande percentual de indecisos. O que se pode dizer é que cresceu a chance do Márcio ficar com a segunda vaga, mas sem descartar Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT). O que pesa a favor do candidato do MDB, na disputa direta com o Jorge é que, este último, tem 31,7% de Rejeição, contra 16,45 de Márcio. Ney Amorim ficou com 16% de Rejeição, menor entre ambos. A pesquisa do IBOPE, que está programada para ser divulgada pela TV-ACRE, e a do DELTA; no sábado, é que darão as tintas finais ao quadro. Sintetizando: há uma tendência a favor da oposição na briga pela segunda vaga, mas não me arriscaria a dizer que é ponto faturado. Aguardemos as duas pesquisas, a de hoje e de sábado. Se forem confirmados os números das pesquisas anteriores, só neste caso Bittar entrará como favorito na disputa. A outra vaga é do Sérgio Petecão (PSD), sem nenhuma dúvida. E com uma votação estourada.

CAMPANHAS COLADAS

Ao contrário do que vinha ocorrendo a oposição passou na última semana a buscar colar o nome do Márcio Bittar, aos do candidato a governador, Gladson Cameli, e ao do candidato a senador, Sérgio Petecão (PSD), que surfam na dianteira das pesquisas. Apostam nisso.

DATA-CESÁRIO BRAGA

O nosso governador dispara contra IBOPE e DATA-FOLHA, os acusando de mentir sobre o índice de aceitação do candidato Fernando Hadad (PT), perdendo feio para o Jair Bolsonaro (PSL). Acha que a diferença é só de 1%. Deve ter consultado o instituto DATA-CESÁRIO BRAGA.

UMA CAMPANHA TUMULTUADA

É de se imaginar a dificuldade com que o senador Jorge Viana (PT) tocou a sua candidatura, tendo que carregar um fardo com o desgaste partidário, as brigas intestinas no PT, com o candidato ao governo não decolando, enfim, não desabou para a rabada por ter o capital do seu nome. E para completar, traições no balde, que jamais imaginaria que pudesse ocorrer. Não sabe da missa o terço.

QUEM IMAGINARIA?

Para quem acompanhou a caminhada política do PT nos últimos vintes anos no poder, no Acre, jamais faria a ilação que pudesse vir a implodir a sua unidade. O que se vê são candidatos a deputados da FPA se bandeando para os adversários, a briga feroz entre os grupos do Ney Amorim (PT) e Jorge Viana (PT); que passou a ser pública, e entre deputados federais do PT.

DE DENTRO PARA FORA

A implosão do PT, no Acre, está se dando de dentro para fora e não por ação da oposição. O que claramente faltou ao partido nesta eleição foi um comando, sem isso virou nau sem rumo.

COM TODO RESPEITO AOS VERDUREIROS

Foi de torrar o saco ver a discussão entre os candidatos ao governo, sobre quem acorda cedo e quem acorda tarde. Se a questão é essa vou votar num verdureiro, que acorda 4 da manhã.

FRASE FERINA

“Não sei a hora que a prefeita Socorro Neri acorda, mas já tapou mais buracos que o ex-prefeito (Marcus Alexandre)”. Frase ferina do vereador Emerson Jarude (PSL).

REDES SOCIAIS, A GRANDE ESTRELA

A mídia tradicional não teve nenhum papel de protagonista nesta eleição que finda no domingo. As redes sociais dominaram o debate político. Quem soube usar com inteligência, deu um belo empurrão na sua candidatura e a tornou conhecida em todos os rincões do Acre. Nenhum governante irá muito longe se não levar sua comunicação para este nicho eletrônico.

É MUITO TRISTE

Quando vejo um festival de baixarias nas redes sociais patrocinadas por pessoas sem qualificação, não concordo, mas não dou valor. Mas quando vejo pessoas da mais alta qualificação entrando por este caminho, confesso: fico muito triste. Não resolve nada.

QUE TIRE O ACRE DO BURACO

Não interessa que um governador chegue 5 ou 7 da manhã no seu gabinete. Me interessa é que combata e reduza os altos índices de violência, que diminua o massivo desemprego, que crie condições para que o Acre saia do marasmo econômico e o leve ao desenvolvimento.

DISCUSSÃO IDIOTA

Foi a discussão mais idiota que já vi, num debate de candidatos a governador, no Acre, esta questão de saber quem acordava cedo e quem acordava tarde. Ponha idiota nisso!

OS MARCIANOS VÃO INVADIR O BRASIL

Só falta o argumento acima para combater o candidato Jair Bolsonaro (PSL). Vamos deixar de teorias da conspiração. A coisa é simples: quem vai votar no Bolsonaro é porque não quer a volta do PT ao comando do país. E quem vai votar contra é por querer a volta do PT. Ponto!

A ORDEM JURÍDICA NÃO MUDA

Não interessa quem ganhe a eleição para Presidente do Brasil. Não vai fazer o que quer. Temos uma Constituição Federal democrática. Forças Armadas legalistas. Judiciário funcionando. Legislativo funcionando. Se for o Bolsonaro, ele vai governar com estas regras.

FICOU DOIDO, BOCALOM!

O candidato Tião Bocalom (PSL) soltou um vídeo beirando à histeria, dizendo que candidatos de outros partidos estão se “apropriando” do nome do Jair Bolsonaro e que seus legais representantes são os políticos do PSL. Você é um ótimo candidato. Ficha-limpa. Mas, sem chiliques! Ficou doido, Bocalom? Cadê o título de propriedade, registrado em cartório, da figura do Bolsonaro?

NINGUÉM E PROPRIETÁRIO DE CANDIDATO

O Jair Bolsonaro não lidera as pesquisas por ser do PSL. Estaria na mesma situação se fosse por outra sigla. A força de uma candidatura não está no partido, mas na sua empatia com o eleitor.

BRIGA POR UMA VAGA

Não será fácil tirar a vaga do deputado Heitor Junior (PODEMOS) na coligação formada pelo PRB-PODEMOS-PRÓS, porque fez uma campanha profissional, organizada e com argumentos fortes para pedir votos, como a sua ação positiva na área da saúde. E foi um bom deputado.

PELO ANDAR DA CAMPANHA

Pelo que se vê do volume da sua campanha, o vereador Manuel Marcos (PRB), ele se apresenta como favorito para ficar com a única provável vaga de deputado federal na coligação da Chapa 2 da FPA. Tem feito uma campanha muito forte na capital.

INJEÇÃO DE OTIMISMO

O presidente do PT, André Kamai, tem dito a dirigentes dos partidos nanicos de que, ainda há tempo de virar o jogo para o governo, em que Gladson Cameli (PROGRESSISTA) está muito á frente do petista Marcus Alexandre. Poucos acreditaram no papo, a maioria não deu bola.

VERSÃO DO TCHÊ

Na versão do candidato a deputado Luiz Tche (PDT), ele diz que em momento algum fez alguma tratativa nos bastidores para apoiar um eventual governo de Gladson Cameli (PROGRESSISTA). Não tenho porque não acreditar na sua palavra, e que a peça não foi de sua autoria.

É PARA ANOTAR

Todos os caminhos indicam no sentido do deputado federal Léo de Brito (PT) ser o mais votado do seu partido na região do Alto Acre e entre as demais candidaturas. Tem os prefeitos de Xapuri e Brasiléia e ainda a deputada Leila Galvão (PT) apoiando o seu nome na região.

EXPLICANDO A REUNIÃO

Chega nota do comando da campanha do candidato ao Senado, Ney Amorim (PT, explicando uma reunião em que aparece com o candidato a Federal Rudiley Estrela (PROGRESSISTA). Diz que ocorreu no Esperança, que a organização foi do candidato a deputado Marcelo Pinturas, que fez o convite, e ressalta que em relação ao Rudiley houve apenas troca de elogios, mas que deixou claro a sua fidelidade à FPA. Garante que não houve manifestação de votos.

NÚMEROS FINAIS

Os números internos fechados ontem pela oposição, reforçaram a euforia entre os seus dirigentes, devido os altos índices da chapa para o Governo e para o Senado. Céu azul.

PERDENDO ALIADOS

O ex-prefeito Vagner Sales não terá duas prefeituras que estavam sob a sua órbita, na última eleição: a de Cruzeiro do Sul e a de Marechal Taumaturgo. Seus prefeitos apóiam o candidato Rudiley Estrela (PROGRESSISTA), e não mais a deputada federal Jéssica Sales (MDB).

SE REINVENTOU

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) se reinventou. Tem uma das campanhas mais alegres desta eleição, com muitos jovens, usa de forma profissional as redes sociais e é favorito para a sua reeleição. Continua no mesmo tom que é o seu perfil: faz uma campanha sem baixarias.

CONVERSA COM MPE

Muitos dos que usaram Fake News nesta eleição terão que conversar com o MPE e estão sujeitos a uma condenação. Várias representações judiciais foram apresentadas ao TRE. Cada qual que segure a sua barra, todos sabiam que colocar notícia falsa na rede é crime eleitoral.

AJUDA IMPORTANTE

O Major Rocha (PSDB) tem tido um papel relevante na candidatura do Gladson Cameli ao governo, com o fechamento de vários acordos com segmentos que antes apoiavam o PT. E figuras que tradicionalmente nas duas últimas décadas estavam nos palanques petistas.

VIROU UMA AVALANCHE

Aliás, a tônica desta reta final de campanha é uma avalanche de candidatos petistas e apoiadores antigos, pulando na canoa dos candidatos majoritários da oposição. Isso pode ser facilmente explicado: é a expectativa de poder. Ocorre quando um candidato vira favorito.

DOIS OBSTÁCULOS

O candidato Marcus Alexandre (PT) tem dois obstáculos para tentar superar o favorito Gladson Cameli (PROGRESSISTA), nestes dois dias que restam da campanha: a larga vantagem do oposicionista e a sua Rejeição ser a maior de todos os candidatos. Tarefa nada fácil ao petista.

NÃO ESTAVA NA CONTABILIDADE

Se existia algo que nunca esteve na contabilidade do PT no início desta campanha foi o candidato Marcus Alexandre (PT) sofrer uma derrota em Rio Branco, tido como seu mais forte reduto. Neste fim de campanha se conformaram que vão perder a eleição em Rio Branco.

JUSTIÇA SEJA FEITA

A entrega de mais uma ala do Hospital Regional de Brasiléia pelo governador merece ser elogiada, porque é uma obra necessária e que está acima da política. Não tenho problema algum em fazer um registro positivo, quando este governo realiza obras que vão beneficiar a população como um todo. Isso me deixa com cacife para criticar quando necessário for.

ATÉ O URUBU CAGA EM CIMA!

A chuva torrencial de ontem que inundou várias casas, com certeza tirou muitos votos do candidato Marcus Alexandre (PT). Foi o que se viu nas postagens, o praguejar contra ele, por não ter feito obras de contingenciamento. Quando o cara não está com sorte, diz o ditado que, até o urubu caga em cima.

COMPRAR MAIS CADEIRAS

A Procuradoria Geral do Estado vai ter que comprar mais cadeiras, caso se confirme a vitória de Marcus Alexandre (PT). Uma dezena de Procuradores em outras funções no estado, terão que retornar ao trabalho original.

NÃO SERIA BURRO

Também recebi a notícia de que o senador Jorge Viana utilizou o helicóptero do estado para fazer campanha em aldeias indígenas. De cara descartei, nem fui checar, tal a nitidez da falsidade. O Jorge, com sua experiência, não seria burro de se expor por tão pouca coisa.

FESTA DA DEMOCRACIA

No próximo domingo teremos o coroamento da festa da democracia, com a eleição do governador e dos dois senadores. O que na verdade vai acontecer é um plebiscito. De um lado os que aprovam o atual governo estadual do PT e do outro lado os que são contra. Há também outra diferença neste jogo: se o eleitor vai aprovar o atual projeto de Florestania do PT, que não gerou o emprego e renda esperados ou o modelo da oposição que abre o Acre para o agronegócio, saindo da economia do contracheque. E também se avaliza ou não a atual política da segurança pública e os altos índices de violência. O eleitor terá em mãos o mais poderoso de todos os instrumentos democráticos, o voto livre e soberano. Vamos às urnas.