“Tenho eleitores fiéis”, diz Rafael que teve candidatura cassada

O ex-diretor-presidente do Instituto Sócio Educativo (ISE), Rafael Almeida, que teve o registro de sua candidatura cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas permanece na disputa com esperança de vencer e entrar com um recurso para reverter a cassação, quebrou o silêncio e resolveu falar sobre a situação após o vazamento de prints de suposta conversa do candidato a deputado estadual Luiz Tchê com um correligionário que trataria a cooptação de seus apoiadores para garantir a vitória do presidente do PDT.

Segundo Rafael Almeida, nos últimos dias, ele estará tomando conhecimento de “muitas conversas e boatos a meu respeito, lamento muito por isso tudo. Nossos advogados já recorreram a decisão do TSE, e vamos até o STF se preciso for. Meu nome consta na urna e ela está lacrada, sendo assim, receberei votos e continuo em plena campanha”, diz Almeida, que apesar da autofagia no PDT mantém as esperanças de conquistar uma das cadeiras de deputado estadual pelo Acre. Almeida falou ainda do fogo amigo das fileiras pedetistas.

Sobre as matérias divulgadas em veículos de comunicação sobre as manobras internas do PDT, Rafael Almeida destaca que “é o que estão mostrando e apresentando. Lamento estar passando por isso, só proponho uma política limpa e justa. Em defesa e cuidado do povo Acre. Nossa campanha está nas ruas, todos os dias em campo e o sentimento de esperança nos corações. Tenho eleitores fiéis e que não compactuam com essa politicagem suja”, completa o candidato que afirma não temer manobras para enfraquecer seu nome.