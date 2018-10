“Nós nunca estivemos tão perto de virar essa página da história”, diz Gladson Cameli

Em seu último grande ato de campanha em Rio Branco, o deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), candidato a reeleição, conseguiu reunir mais de 2 mil apoiadores em evento político realizado no auditório do Resort Hotel, na Via Verde, na noite desta quarta-feira.

Acompanhado da militância, da vice-governadora Nazaré Araújo e da candidata a deputada federal Perpétua Almeida e também do seu colega de partido, o ex-deputado Moisés Diniz, Jenilson deu o tom de agradecimento ao encontro com amigos e simpatizantes.

Estiveram presentes ainda a presidenta do Conselho Regional de Medicina Dra Leuda e o Enfermeiro Jebson Presidente do Sindicato dos Enfermeiros no Acre, momento que manifestaram todo apoio da categoria da saúde a reeleição de Jenilson Leite.

Relembrando a fala do candidato ao governo pelo PT, Marcus Alexandre, Jenilson ressaltou a amizade. “O Marcus que diz que a gente reconhece os amigos é no momento das dificuldades”, disse o parlamentar, emocionado, ao relatar a difícil campanha que enfrentou nesse período eleitoral, mas que pode contar com apoio de amigos de Rio Branco e todo o Acre abraçando sua candidatura. Jenilson foi um dos parlamentares mais atuante da atual legislatura, tendo um mandato de lealdade a sua origem, representando coerentemente os servidores da saúde e andando como nenhum outro político nos lugares mais isolados do Acre levando apoio a saúde.

Falando sobre a disputa para governo Jenilson disse: “Nós estamos numa luta que não é fácil. Uma luta que está entre a gente continuar cuidando bem do Acre ou ficarmos parecendo com os grandes Estados que atrasam salários. Nós precisamos eleger o Marcus Alexandre nosso governador”, disse Jenilson ao enaltecer qualidades do petista.