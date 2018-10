Horóscopo do dia 4 de outubro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Quando há um relacionamento de verdade, não é para ficar constantemente tenso ou preocupado, mas sim para ambos desfrutarem plenamente a vida a dois. Todos os dias vocês têm de lidar com as necessidades mútuas. Não pode ser simplesmente fazer valer a vontade de um, os dois precisam participar e desfrutar. Dinheiro & Trabalho: Você está vivendo em um mundo dinâmico que requer sua melhoria constante. Separar até meia hora por dia para estudar técnicas inovadoras em seu trabalho e aprender mais sobre as tecnologias que estão sendo aplicadas neste momento, você verá quão bom será para o seu sucesso profissional. Constante atualização, o lema de sua vida. Saúde & Bem-estar: Não se deixe sugestionar e reagir de forma preocupada por comentários de pessoas leigas que falam com uma convicção de médico. Consulte um especialista e fique tranquila porque é algo fácil de ser tratado e resolvido. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Há um reencontro amoroso no dia de hoje e você tem o magnetismo pessoal para reiniciar um relacionamento que foi interrompido em tempos passados. Seu jeito todo especial irá ajudá-lo a colocar as coisas no lugar e a alcançar a estabilidade com alguém cuja personalidade é complicada, cheia de complexos e limitações. Dinheiro & Trabalho: Trabalho e prazer combinam. Há perspectivas encorajadoras em uma viagem de negócios que, além de boa renda, proporcionarão algumas horas de lazer. Desfrute de ambos, mas dando a cada um o seu peso adequado. É o momento de mostrar a sua capacidade nos encontros fora do horário de trabalho. Saúde & Bem-estar: Proteja-se mais contra os raios ultravioleta do sol porque sua pele está extremamente sensível neste momento. Se você tomar as medidas certas, não há motivos para temer complicações ou dificuldades posteriores. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Você está aprendendo a canalizar suas emoções de uma maneira positiva e agora com a Lua se movendo no seu elemento fogo, você se sente mais confiante quando se trata de dizer o que você sente para a pessoa que compartilha sua vida. Você terá uma surpresa agradável. Dinheiro & Trabalho: Há boas notícias se você começou recentemente uma busca por emprego e se ainda não recebe a resposta esperada, porque durante estes próximos dias de outubro você será um destinatário de notícias muito boas a esse respeito. Emprego à vista! Saúde & Bem-estar: Existem certos aspectos astrológicos que podem causar desconforto, especialmente se você sofre com o aparelho urinário ou se você está entrando na menopausa ou no seu período menstrual. Logo este ciclo termine você se recuperará completamente. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você se sente atraída por alguém um pouco mais jovem do que você e isso pode inicialmente incomodá-la, mas não se complique desnecessariamente. Se agora sua vida é enriquecida e feliz com esse relacionamento incipiente, dê uma chance ao amor! Se não funcionar, pelo menos, você tentou, e se funcionar, então você estará vivendo um momento maravilhoso em sua vida. Desfrute. Dinheiro & Trabalho: Socializar com colegas de trabalho tem vantagens e desvantagens, mas agora não é prudente ficar muito nessa vida fora do ambiente de trabalho. Primeiro, coloque todos os seus assuntos em dia para evitar situações desconfortáveis ​​que possam prejudicar seu emprego e ter de ouvir comentários desagradáveis, tidos como engraçados. Saúde & Bem-estar: Saúde mental e física são muito próximas uma da outra. Qualquer mudança de ambiente neste momento será muito positiva. Seu corpo se sente renovado à medida que sua mente se atualiza e se envolve em atividades criativas. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O trânsito da Lua que está se aproximando do seu signo oposto o sensibiliza e permite que você veja muito mais do que o habitual. Tudo isso o ajudará a estabelecer novas pontes de comunicação com seu parceiro, o que fortalecerá seu relacionamento e aumentará os laço emocionais entre ambos. Dinheiro & Trabalho: Hoje há a possibilidade de um grande movimento no local onde você trabalha e isso pode perturbá-lo um pouco. Olhe para isso de um ponto de vista positivo, novos lugares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. A mudança é imposta e nesse sentido você é muito versátil para se adaptar facilmente. Há ganhos financeiros nisso tudo para você. Saúde & Bem-estar: Quando você fica chateado você sente uma espécie de pancada no estômago que o incomoda muito. Leve a vida mais esportivamente. Agora, com a influência positiva de Marte em seu signo, você tem a capacidade de inovar e ativar sua energia física. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É hora de ouvir e não julgar sem ouvir explicações. Possivelmente você está um pouco irritado com uma pessoa que lhe interessa e poderia ter deixado você esperando sem aparecer. Controle-se, antes de julgar, escute o que ela diz, coloque sua empatia típica para trabalhar. Ela gosta muito de você, mas imprevistos acontecem. Dinheiro & Trabalho: Você tem muitos olhos postos em você. Não exagere fazendo coisas incomuns e mantenha um nível discreto em suas atividades. Isso irá neutralizar as vibrações negativas de pessoas invejosas que não suportam seus sucessos. Tente manter um diálogo direto com seus superiores constantemente para evitar ruídos na comunicação com eles. Saúde & Bem-estar: A influência cósmica em seu ambiente aumenta seu nível de sensibilidade. Tente circular por ambientes muito limpos, sem a fumaça de cigarros ou charutos, ou cheiros penetrantes que possam causar alergias respiratórias ou de pele. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Tome a iniciativa e não fique esperando que a outra pessoa lhe diga alguma coisa. Nesta quinta-feira, aproveite a influência lunar para declarar o que você sente. Ao mesmo tempo, use sua criatividade para fazer algo diferente hoje à noite em casa. Dinheiro & Trabalho: Tome as coisas como elas realmente são, e isso será melhor para você. Talvez um atraso involuntário possa forçá-lo a ficar mais tempo no seu local de trabalho. Prepare-se mentalmente e você não se sentirá frustrado ou chateado quando isso acontecer. Lembre-se que o seu futuro na empresa está acima de suas questões pessoais. Saúde & Bem-estar: Seu biorritmo astral está em um ponto regenerativo. Se você sofreu uma fratura óssea ou um acidente doméstico nos últimos dias, você experimentará um salto qualitativo positivo em sua recuperação. Não pare com a dieta e beba muita água. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Durante este dia você vai sentir diferentes aromas em sua vida, você está inspirado para fazer o que anteriormente tinha medo de fazer e também surgem novos incentivos que mudam sua perspectiva emocional, você está entendendo melhor a qualidade das coisas, a força que existe dentro de sua paixão e ao fazê-lo, você se sente completo e feliz. Dinheiro & Trabalho: A posição do seu regente Vênus neste momento está criando uma espécie de resistência passiva aos seus projetos de trabalho. Se você quiser atingir seus objetivos, você terá que usar seu toque social e suas habilidades de persuasão com seus colegas. Mantenha o foco naquilo que rende frutos e não apenas trabalho por trabalho. Saúde & Bem-estar: Possivelmente, neste período cíclico, você sofra algumas alterações em seus padrões normais de sono. Uma boa caminhada antes de ir para a cama ajudará muito a resolver o problema. Evite dormir usando comprimidos para não criar hábitos. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Você precisa se juntar com quem assume responsabilidades sem perder o humor. Infelizmente seu parceiro atual se recusa a crescer e cada vez mais você sente que está desperdiçando a vida ao lado dele. Seja franca e abra o jogo. Dinheiro & Trabalho: Tente relaxar, pois um amigo desses amigos próximos pode ajudá-lo a crescer monetariamente e assim você conseguir acertar todos os objetivos pendentes que você tem. No trabalho cada vez mais você se destaca, continue assim e logo assumirá novas funções com novos salários. Saúde & Bem-estar: Entenda que seu corpo precisa de mais movimento do que o normal. Inscreva-se hoje em uma academia ou clube e comece a se exercitar. Escolha uma atividade que você gosta. Estrutura física você tem para se sair bem nisso também. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Coloque sua experiência anterior no amor para funcionar e agora, quando surgem dificuldades, aja com inteligência e discrição para não cometer os mesmos erros novamente. Você está em um ciclo sentimental muito positivo e sua parceira desfruta totalmente de seu estilo na intimidade. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, uma mudança que você não espera vai deixá-lo mais nervoso do que você imagina, tente controlar seus nervos e tudo ficará bem. As novidades são muito boas para você, mas sua ansiedade o faz meter os pés pelas mãos. Controle-se. Saúde & Bem-estar: Às vezes você é muito imprudente. Não é o momento da improvisação no que diz respeito ao seu bem-estar. Você deve manter uma atitude consistente com o seu estado de saúde e seguir os tratamentos impostos pelo seu médico ao pé da letra, porque há uma tendência natural da sua parte ao descuido. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Antes de ir para casa, compre flores ou um presente para o seu parceiro. Não tem que ser caro, mas um detalhe que transmite o quanto você gosta dela e mostra que estava em seu pensamento. Essas pequenas coisas são o que fazem o amor florescer e manter o entusiasmo. Dinheiro & Trabalho: Não desanime se o seu trabalho passa despercebido. Não é assim como parece. O importante é que você siga seus objetivos e aja com a confiança em si mesmo que o caracteriza. Não deixe o desânimo frustrar seus esforços e verá como você é bem-sucedido também nesse novo projeto de trabalho. Saúde & Bem-estar: Uma propensão para tonturas pode causar acidentes hoje. Evite alturas e lugares perigosos porque você anda um pouco distraído e pode escorregar ou sofrer uma queda. Felizmente, se você tomar precauções e cuidar de si mesmo, poderá evitar o problema. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você está enfrentando uma temporada um tanto surpreendente e cheia de mudanças. Os problemas afetivos que você arrastou se dissiparão repentina e inesperadamente. Você vai superar os obstáculos com seu parceiro. Dinheiro & Trabalho: Esprema seu tempo ao máximo e você poderá terminar seu trabalho o mais rápido possível. Encontre uma maneira de ser mais proativo e eficiente em questões profissionais. Procure ajuda de um especialista em como organizar sua agenda de trabalho para evitar estresse e acumulo de trabalho. Saúde & Bem-estar: Você está em um dia inconformista com tudo e com todos, pronta para discutir qualquer coisa, mesmo que você não esteja certa. Cuidado com o que fala e faz. Encontre outra maneira de descarregar e desabafar. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia das seis moedas para a sorte

Normalmente associamos a sorte ao acaso, a uma força superior que faz com que tudo corra inesperadamente a favor de alguém. Há pessoas a quem a sorte parece acompanhá-las em cada uma de suas ações, ou seja, são indivíduos que popularmente se conhecem como aqueles que nasceram virados para a lua. Mas … como eles conseguem ter tanta sorte assim? Como eles podem ser tão sortudos?

Para atrair sorte, você precisa se comportar de tal maneira que as oportunidades possam chegar. Em outras palavras, a sorte tem que ser buscada. O mesmo acontece com a má sorte, porque, em muitos casos, também aparece de repente. Certamente você já ouviu a frase: “Parece que tudo de ruim acontece comigo apenas.” Bem, a causa geralmente são os hábitos que uma pessoa tem. E embora em algumas situações o acaso possa nos atrapalhar, geralmente os comportamentos diários aumentam a probabilidade de que as coisas vão bem ou vão mal. Continue lendo