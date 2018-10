“Homossexuais serão felizes se eu for presidente”, diz Bolsonaro em entrevista

O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, afirmou em entrevista na manhã desta quinta-feira (4), que, caso seja eleito presidente, “os homossexuais serão felizes”. A declaração de Bolsonaro sobre homossexuais foi feita à Rádio Jornal do Commercio, de Pernambuco, quando o candidato foi questionado a respeito do que ele mesmo chama de “kit gay” nas escolas, referindo-se a materiais educativos sobre temas relacionados aos direitos LGBTQ.

“Cada um, depois da sua idade, dono de seus atos, vai cuidar da sua vida. Para crianças de seis anos de idade, não dá. O pai não quer chegar em casa e ver o seu filho brincando de boneca por influência da escola. Os homossexuais serão felizes se eu for presidente”, disse Bolsonaro sobre homossexuais .

Essa não é a primeira vez que o militar da reserva proferiu críticas ao material. Durante a entrevista Jair Bolsonaro mandou um recado ao público nordestino, a quem ele se referiu como “mais conservador e mais família”, manifestando-se contrário à supostas afirmações de que ele seria homofóbico.

“Queriam colocar no colégio filmes de meninos se beijando e meninas se acariciando. Crianças têm de ir ao colégio para estudar matemática, português e geografia. Como que o Joãozinho vai aprender sexo? O pai não quer que o filho aprenda a fazer sexo, homo ou hétero, a partir dos seus anos de idade. Aí inventaram que sou homofóbico, que vou matar gay”, afirmou o presidenciável.

Ainda durante a entrevista, o candidato do PSL pediu ao eleitor nordestino que conversasse com um “parente ou amigo em São Paulo” para ter mais informações sobre o mandato como prefeito de seu oponente na disputa pela Presidência, Fernando Haddad , do PT.

“A grande surpresa positiva das eleições vai vir do Nordeste. Qual a cidade que tem mais nordestino do Brasil? São Paulo! Peço para o Nordestino que tem parente ou amigo em São Paulo para ligar para ele e perguntar sobre o prefeito Haddad, que foi tão mal em São Paulo que perdeu no primeiro turno para o Doria”, declarou.

Os ataques ao petista continuaram. “Ele [Haddad] agora está servindo um homem que poderia ser um grande presidente, mas o Lula está colhendo o que ele plantou. Lamento que ele esteja preso. O PT instituiu o maior esquema de corrupção do mundo. Você conseguir combater a fraude, dá para pagar mais o povo sofrido”, disse o candidato.

Em novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a condenação do então deputado a pagar uma indenização de R$ 150 mil por declarações contra homossexuais na televisão.

As declarações foram dadas pelo presidenciável durante sua participação, em março de 2011, no programa CQC, da TV Bandeirantes . Na ocasião, o militar afirmou que nunca lhe passou pela cabeça ter um filho gay porque os seus tiveram boa educação e um pai presente. “Então, não corro esse risco”, disse.

Bolsonaro já havia recorrido da decisão da 6ª Vara Cível do Fórum de Madureira, dada em 2015, que o condenou, por danos morais, a pagar a indenização ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Ministério da Justiça.

Tal decisão contra Bolsonaro sobre homossexuais , a Justiça tomou como base a ação civil pública ajuizada pelos grupos Diversidade Niterói, Cabo Free de Conscientização Homossexual e Combate à Homofobia e Arco-Íris de Conscientização.

Fonte: ultimosegundo.ig.com