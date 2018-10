Frente fria no Acre será curta e no domingo calor volta a predominar, prevê Friale

A incursão de ar polar vai diminuir a temperatura, podendo caracterizar uma leve friagem no Acre, em Rondônia (sul e oeste), em Mato Grosso (região do Pantanal) e Amazonas (sul e sudoeste), além das planícies da Bolívia e do sul e sudeste da região de selva do Peru, a partir desta quinta-feira, 04, prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale.

A onda de frio polar que originou esta frente fria é forte, porém, a parcela que chegará ao sul da Amazônia é fraca, mas o suficiente para diminuir sensivelmente o calor que predomina na região até o sábado à noite. Segundo o pesquisador, no domingo (07), no Acre, dia das eleições, o tempo estará firme, com muito sol e calor. A probabilidade de chuvas, neste dia, é muito baixa e, caso ocorram, serão fracas, rápidas e pontuais. No entanto, deverá chover, no domingo, em áreas de Rondônia, do Amazonas, de Mato Grosso, de Goiás e do Distrito Federal, não se descartando a possibilidade de temporais.