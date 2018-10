Comitê da candidata Antônia Lúcia é atacado e propagandas de campanha são destruídas

Uma tentativa de fuga foi registrada nesta quarta-feira, dia 03, no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Mais de 20 detentos tentavam sair da unidade prisional. Todos eles estão detidos no bloco II do complexo.O plano foi frustrado pelos Agentes Penitenciários.

O site Sena Online, que contou caso com exclusividade, apurou que em determinado momento da noite, agentes penitenciários que estavam na muralha ouviram um barulho diferente vindo de uma das celas do bloco. Ao ir até lá, constataram que os presos estavam cavando um buraco na cela para escapar.

Nessa mesma cela foi encontrada uma “teresa”, espécie de corda feita com lençóis que os reeducandos iriam usar para escalar a muralha. “Eles tentavam fugir da unidade, mas nem chegaram a sair da cela”, comentou um dos agentes penitenciários.

O diretor do presídio de Sena, Aécio Lima, informou que todos os procedimentos estão sendo tomados no sentido de identificar os envolvidos e responsabilizá-los. Além disso, a fiscalização está redobrada com a meta de evitar possíveis fugas na unidade.