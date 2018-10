Candidatos ao governo do Acre já gastaram mais de R$ 1,9 milhão na campanha até o momento, diz portal do TSE

Os candidatos que disputam o governo do Acre gastaram mais de R$ 1,9 milhão com suas campanhas eleitorais até o momento. A informação é do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais que a presenta informações detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral e sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos.

Segundo o portal que é mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato Marcus Viana (PT) foi o que mais gastou. De acordo com as últimas prestações de contas do petista, ele teria gastado mais de R$ 1 milhão com pagamentos de materiais gráficos, produtoras marketing, passagens aéreas e despesas com comitês espalhados nos municípios acreanos.

O candidato da coligação Mudança e Competência, Gladson Cameli (Progressistas) estaria nem próximo de atingir a cifra de Marcus Viana. Cameli declarou gastos de mais de R$ 941 mil. As despesas também seriam com material de campanha, produção de vídeos, passagens aéreas e suporte para manutenção dos comitês eleitorais em todas as cidades do Estado.

Coronel Ulysses (PSL), que seria, em tese, o candidato do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), abriu mão dos recursos públicos de financiamento de campanha. Ulysses declarou ao portal do TSE despesas de pouco mais de R$ 40 mil. Janaina Furtado (REDE) e David Hall (Avante) não têm despesas declaradas disponíveis no portal de contas eleitorais do TSE até o momento.