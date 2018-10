Termina nesta quinta-feira (4) a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão

Quem deseja se qualificar, mas não tem como pagar pelo acesso à educação profissional, uma novidade: o Senac/AC lançou edital para o processo seletivo do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão disponibilizadas 330 vagas para 12 cursos em diversos segmentos, e as inscrições deverão ser feitas de forma online até o dia 9 de outubro, no site da instituição, em ac.senac.br. Para finalizar o procedimento, é necessário clicar link “Programa Senac de Gratuidade”, onde também está disponível edital do processo.

Socorro Lima Verde, coordenadora do programa, faz alguns alertas aos interessados. “É necessário acessar o edital no site do Senac realizar a leitura, para saber se tem perfil para candidatar-se a uma vaga. Ao realizar a inscrição no curso pretendido preenchendo corretamente o formulário no portal”, explica Lima.

As vagas são destinadas à população de baixa renda, ou seja, pessoas cuja renda familiar mensal por pessoa não ultrapasse dois salários mínimos. Os candidatos a essas vagas devem ser alunos que tenha concluído ou estejam cursando a educação básica, além de trabalhadores empregados ou desempregados. É necessário também atender aos requisitos de acesso do curso escolhido.

“É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações no site quanto as publicações do ranking (lista) de inscritos, convocações para realização da matrícula no curso em que fora classificado, ficando atento aos prazos”, finaliza a coordenadora.

Os cursos serão ministrados no Núcleo de Educação Profissional Rio Branco – NEP Palácio do Comercio localizado na Avenida Ceará, 3258 1º Andar, Abraão Alab.