Segundo helicóptero da Força Aérea chega à capital acreana nesta quarta-feira (3)

O programa Idiomas Sem Fronteiras (IsF) está com inscrições abertas para os cursos presenciais gratuitos de língua inglesa. As aulas serão nos meses de outubro e novembro, com um total de 75 vagas para estudantes e servidores da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente por meio do site do IsF, até o dia 10 de outubro. Os cursos são gratuitos, voltados exclusivamente para a comunidade acadêmica da Ufac, incluindo alunos de graduação e pós-graduação, técnico-administrativos e docentes.

Podem participar todos que estão atualmente matriculados no curso My English Online, ou que tenham nota válida do exame TOEFL, feito no programa IsF. As aulas serão realizadas no bloco do Niead/NTI. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente on-line, através do endereço eletrônico isfaluno.mec.gov.br/, no link “Aulas Presenciais”.

No momento da inscrição no sistema, os cursos serão disponibilizados aos candidatos de acordo com seu nível no TOEFL-ITP. Ao final do curso, serão emitidos certificados para os alunos que tiverem frequência de 75% e nota média superior a 6.

Veja a programação abaixo.