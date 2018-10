PRF/AC apreende veículo contrabandeando quase trinta pneus na BR-317

Teve início nesta terça-feira, 2 de outubro, a Força Tarefa com a utilização de dois helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) para atender 40 locais no Acre com o transporte de urnas, mesários e policiais às seções eleitorais instaladas em regiões isoladas.

A chegada do primeiro helicóptero foi em Cruzeiro do Sul, de onde decolará diariamente até sexta-feira, 5, visando atender os locais da 4ª Zona Eleitoral, no Vale do Juruá.

Doze localidades foram atendidas naquela região nesta terça: Comunidade de Terra Firme de Cima, Comunidade Raimundo do Vale, Comunidade Três Bocas, Comunidade Mororó, Comunidade Remanso, Comunidade Foz do Bajé, Comunidade Formigueiro, Comunidade Iracema, Comunidade Prainha, Seringal Restauração, Aldeia Cruzeirinho e Comunidade Foz Do Breu.

O segundo helicóptero, que ficará baseado em Rio Branco, chegará nesta quarta-feira, 3, para atender as comunidades isoladas dos municípios de Sena Madureira, Santa Rosa e Assis Brasil.

Em todos esses locais estão comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e seringais, que contam com mais de 50 seções eleitorais criadas pelo Tribunal Regional do Acre (TRE-AC), com o objetivo de levar às populações mais isoladas do Acre o direito ao voto.